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Общество 28 января 2025 14:56

Дополнительные электрички из Казани в аэропорт назначат в феврале

Дополнительные электрички сообщением Казань – Аэропорт – Казань будут назначены 1, 7 и 28 февраля, сообщает пресс-служба компании «Содружество».

«Пригородные поезда вводятся в связи с концертами в МВЦ «Казань Экспо». Поезда будут следовать без промежуточных остановок», – уточнили в пресс-службе.

Поезд № 7602 отправится со станции «Казань» в 18:04 и прибудет на станцию «Аэропорт» в 18:24.

Электричка № 7603 со станции «Аэропорт» отправится в 22:20, в Казани будет в 22:40.

#дополнительные поезда
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