Дополнительные электрички из Казани в аэропорт назначат в феврале

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В связи с концертами в «Казань Экспо» на маршруте Казань – Аэропорт – Казань 6, 26 и 28 февраля будут назначены дополнительные пригородные поезда, сообщает пресс-служба компании «Содружество».

Дополнительная электричка № 7602 из Казани отправится в 18.04 и прибудет на станцию Аэропорт в 18.24.

Пригородный поезд № 7603 со станции Аэропорт отправится в 21.42 и будет в Казани в 22.10.

Поезда проследуют без промежуточных остановок, уточнили в пресс-службе.