Дополнительные электрички из Казани в аэропорт назначат в день проведения «Татар Жыры»

Дополнительные пригородные поезда сообщением Казань — Аэропорт — Казань будут введены 18 декабря, сообщает пресс-служба компании «Содружество».

«В связи с проведением в международном выставочном центре „Казань Экспо" ежегодного музыкального фестиваля „Татар Жыры” на один день назначаются пригородные поезда», — отметили в пресс-службе.

В частности, электричка №7602 со станции Казань отправится в 15.30 и прибудет на станцию Аэропорт в 15.50.

Пригородный поезд №7603 со станции Аэропорт отправится в 22.20 и будет в Казани в 22.40.

При этом поезда проследуют без промежуточных остановок.