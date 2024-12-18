Дополнительные электрички из Казани в аэропорт назначат на 21 декабря

Дополнительные поезда сообщением Казань – Аэропорт – Казань назначат 21 декабря в связи с концертом в МВЦ «Казань Экспо», сообщает пресс-служба компании «Содружество».

Электричка № 7602 из Казани в аэропорт отправится в 15.50 и прибудет в пункт назначения в 16.10.

Поезд № 7603 со станции Аэропорт отправится в 16.20 и прибудет в столицу РТ в 16.40.

Поезда будут следовать без промежуточных остановок, уточнили в пресс-службе.