news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 18 декабря 2024 15:59

Дополнительные электрички из Казани в аэропорт назначат на 21 декабря

Скопировать ссылку

Дополнительные поезда сообщением Казань – Аэропорт – Казань назначат 21 декабря в связи с концертом в МВЦ «Казань Экспо», сообщает пресс-служба компании «Содружество».

Электричка № 7602 из Казани в аэропорт отправится в 15.50 и прибудет в пункт назначения в 16.10.

Поезд № 7603 со станции Аэропорт отправится в 16.20 и прибудет в столицу РТ в 16.40.

Поезда будут следовать без промежуточных остановок, уточнили в пресс-службе.

#дополнительные поезда #расписание электричек
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100