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Дополнительные электрички из Казани в аэропорт назначат на 21 декабря
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Дополнительные поезда сообщением Казань – Аэропорт – Казань назначат 21 декабря в связи с концертом в МВЦ «Казань Экспо», сообщает пресс-служба компании «Содружество».
Электричка № 7602 из Казани в аэропорт отправится в 15.50 и прибудет в пункт назначения в 16.10.
Поезд № 7603 со станции Аэропорт отправится в 16.20 и прибудет в столицу РТ в 16.40.
Поезда будут следовать без промежуточных остановок, уточнили в пресс-службе.
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