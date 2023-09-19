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Дополнительные электрички из Казани в аэропорт назначат для участников Kazan Digital Week
Дополнительные пригородные поезда сообщением Казань – Аэропорт – Казань будут назначены с 20 по 22 сентября в связи с проведением международного форума Kazan Digital Week, сообщает пресс-служба компании «Содружество».
Электричка №6614 из Казани в аэропорт отправится в 10.50 и прибудет в 11.10. Поезд №6613 со станции Аэропорт поедет в 15.22 и будет в Казани в 15.42. «Поезда будут следовать без промежуточных остановок», – отметили в пресс-службе.
Кроме того, в этот период составность пригородных поездов сообщением Казань – Аэропорт – Казань увеличат до шести вагонов.
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