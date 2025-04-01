Дополнительные электрички из Казани в аэропорт назначат 2 и 3 апреля

Дополнительные электрички сообщением Казань – Аэропорт – Казань будут назначены 2 и 3 апреля, сообщает пресс-служба компании «Содружество».

«Дополнительные пригородные поезда вводятся в связи с проведением в «Казань Экспо» специализированной выставки», – говорится в сообщении.

Так, поезд №7602 из Казани отправится в 11.28 и прибудет на станцию Аэропорт в 11.57.

Электричка № 7603 сообщением Аэропорт – Казань отправится в 12.15 и прибудет в 12.53.

Пригородный поезд №7604 из Казани отправится в 14.30, на станции Аэропорт он будет в 14.51.

Поезд №7605 со станции Аэропорт проследует в 15.15, в Казани будет в 15.40.

Поезда будут курсировать без промежуточных остановок, уточнили в пресс-службе.

Завтра, 2 апреля, в «Казань Экспо» откроется Татарстанский энергетический форум «Энергопром».