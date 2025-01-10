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Дополнительные электрички из Казани в аэропорт назначат 11 января
Дополнительные электрички сообщением Казань – Аэропорт – Казань будут назначены 11 января, сообщает пресс-служба компании «Содружество».
«Дополнительные пригородные поезда вводятся в связи с концертом в МВЦ «Казань Экспо», – пояснили в пресс-службе.
Электричка №7602 из Казани отправится в 18.04 и прибудет на станцию «Аэропорт» в 18.24.
Поезд №7603 отправится со станции «Аэропорт» в 22.20, а в Казань прибудет в 22.40.
Поезда проследуют без промежуточных остановок.
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