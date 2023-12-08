Дополнительные электрички из Казани в аэропорт начнут ходить с 10 декабря

Три дополнительных пригородных поезда будут назначены на маршруте Казань – Аэропорт – Казань в декабре, сообщает пресс-служба компании «Содружество».

Так, с 10 декабря возобновится курсирование электрички из Казани отправлением в 21.40 и прибытием на станцию Аэропорт в 22.09. Кроме того, снова начнет ходить поезд из аэропорта в 22.35 с прибытием в Казань в 23.04.

Назначается с 14 декабря электричка сообщением Аэропорт – Казань. Она будет отправляться в 6.29 и прибывать в 7.02.

А поезд сообщением Арск – Казань с 14 декабря будет следовать по измененному расписанию от станции Ометьево. Его прибытие в столицу Татарстана запланировано на 7.10 – на три минуты позже.