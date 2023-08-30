Дополнительные двухэтажные поезда свяжут Казань и Москву в сентябре

Из-за повышенного спроса пассажиров в сентябре назначат дополнительные поезда сообщением Казань – Москва. Каждый состав будет сформирован из 14 двухэтажных вагонов, сообщает пресс-служба Казанского региона Горьковской железной дороги.

Поезда отправятся из Москвы 5 и 12 сентября в 19.08 и прибудут в Казань 6 и 13 сентября в 7.50.

Из столицы Татарстана они поедут 6 и 13 сентября в 16.55 и будут в Москве 7 и 14 сентября в 5.30.

«Двухэтажные вагоны оснащены современными установками для поддержания микроклимата, системами контроля безопасности и мультимедийным оборудованием. В каждом купе есть розетки для зарядки мобильных устройств», – отметили в пресс-службе.

Кроме того, каждый поезд адаптирован для маломобильных пассажиров. В частности, имеется вагон со специальным купе большей площади, подъемное устройство для инвалидной коляски, информация для пассажиров продублирована шрифтом Брайля.