news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Транспорт
23 декабря 2022  02:15

Дополнительные автобусы назначат из Казани в пять городов

news_top_970_100

Из Казани с 27 декабря будут назначены дополнительные автобусные рейсы по пяти маршрутам. Автобусы будут отправляться от автовокзала «Восточный», сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

Дополнительные автобусы введут по направлениям в Набережные Челны, Челябинск, Пермь, Москву и Уфу. «Приятным бонусом при поездке станет бесплатный Wi-Fi на протяжении пути», — отметили в министерстве.

На маршрутах задействованы автобусы повышенной комфортности. 

#дополнительные рейсы #празднование нового года
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное