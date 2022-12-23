Дополнительные автобусы назначат из Казани в пять городов

Из Казани с 27 декабря будут назначены дополнительные автобусные рейсы по пяти маршрутам. Автобусы будут отправляться от автовокзала «Восточный», сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

Дополнительные автобусы введут по направлениям в Набережные Челны, Челябинск, Пермь, Москву и Уфу. «Приятным бонусом при поездке станет бесплатный Wi-Fi на протяжении пути», — отметили в министерстве.

На маршрутах задействованы автобусы повышенной комфортности.