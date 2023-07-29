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Менделеевским контрактникам назначена выплата в полмиллиона рублей
Всем военнослужащим из Менделеевского района Татарстана при подписании контракта до 18 августа 2023 года вводится дополнительная выплата в размере 500 тыс. рублей. В целом контрактники из Менделеевского района единовременно получат 695 тыс. рублей. Об этом «Татар-информу» сообщили в администрации района.
«Помимо единовременной федеральной выплаты в сумму 195 тыс. рублей и от района — 500 тыс. рублей при заключении контракта тем, кто находится в зоне СВО, ежемесячно выплачивается от 204 тыс. рублей. Также имеются социальные и льготные гарантии: возможность быстрого приобретения жилья за счет Минобороны России через накопительно-ипотечную систему, бесплатное обследование, лечение и реабилитация в военно-медицинских учреждениях, право на льготную пенсию после 20 лет службы, статус ветерана боевых действий», — рассказал помощник главы по противодействию коррупции и взаимодействию с правоохранительными органами Ильнур Акбаров.
Как отметил собеседник агентства, на службу по контракту принимаются граждане от 18 до 60 лет, годные по состоянию здоровья.
Телефоны для справок: 8 (85549) 2 14 35 или 8-953-412-28-83. В Татарстане также работает горячая линия по вопросам службы по контракту. Получить ответы на интересующие вопросы можно, позвонив по короткому номеру 117.
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