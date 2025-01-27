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На главную ТИ-Спорт 27 января 2025 13:49

«Дополнительно настраивать не надо». Тренер «Ак Барса» о предстоящем «зеленом дерби»

«Дополнительно настраивать не надо». Тренер «Ак Барса» о предстоящем «зеленом дерби»
Фото: ak-bars.ru

Помощник главного тренера «Ак Барса» Алексей Тертышный рассказал о подготовке к предстоящему пятому «зеленому дерби» сезона. Он отметил, что команда все еще восстанавливается от дальневосточной серии.

«Уже встречались с «Салаватом Юлаевым» в этом сезоне, поэтому хорошо знаем соперника. После Дальнего Востока есть специфика восстановления, это тоже влияет на процесс подготовки. Хотим добавить в реализации, в прошлой игре создали достаточно моментов. Сегодняшний соперник – лидер конференции, поэтому дополнительно настраивать ребят не приходится.

Что делать с лидерами соперника, которые много забивают? По возможности надо лишить их шайбы, постараться создать плотность, не давать им много времени», – объяснил Тертышный.

Напомним, матч «Ак Барса» против «Салавата Юлаева» стартует в 19:00 по московскому времени на льду «Татнефть Арены».

#ХК Ак барс #зеленое дерби #хк салават юлаев
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