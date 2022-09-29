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Ру Тат
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Транспорт
29 сентября 2022  17:10

Дополнительная электричка из аэропорта в Казань начнет ходить с 1 октября

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Дополнительный пригородный поезд вводится на маршруте Аэропорт — Казань с 1 октября. Электричка будет курсировать ежедневно в вечернее время, сообщает пресс-служба компании «Содружество».

Со станции Аэропорт поезд №6713 будет отправляться в 20.35 и прибывать в Казань в 21.05. «В пути предусмотрены остановки на станциях Столбищи, Юбилейная, Комбинат, Березовая роща, Вахитово», — уточнили в пресс-службе.

На данный момент в этом направлении ежедневно ходит шесть пар поездов. Порядок их движения соотносится с расписанием полетов в аэропорту «Казань». Билет на полный маршрут стоит 50 рублей, до промежуточных остановок — 30 рублей.

#расписание электричек
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