Доплаты за возраст, работу и стаж: кого ждет прибавка к пенсии в августе

С 1 августа в России произойдет повышение пенсий для нескольких категорий граждан. О предстоящих изменениях рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин, его слова приводит «Прайм».

В первую очередь, увеличится фиксированная выплата к пенсии для граждан, которым исполнилось 80 лет, а также для пенсионеров с оформленной инвалидностью I группы. Размер выплаты вырастет в 2,15 раза – с 8907,70 рублей до 19129,40 рублей. Это произойдет за счет удвоения базовой суммы и включения в нее надбавки за уход.

Кроме того, будет проведена беззаявительная корректировка страховых пенсий у пенсионеров, которые работали в 2024 году. По словам эксперта, максимальный размер увеличения по старости составит 437,07 рубля.

Автоматическая индексация затронет также получателей накопительных пенсий и срочных пенсионных выплат. Это связано с положительными результатами инвестирования пенсионных средств негосударственными фондами и управляющими компаниями. Как отметил Балынин, прибавка будет произведена без подачи заявлений – в автоматическом режиме.

Также с августа увеличатся доплаты к пенсиям у бывших членов летных экипажей гражданской авиации. На доплату могут рассчитывать мужчины с выслугой от 25 лет и женщины с выслугой от 20 лет. При увольнении по состоянию здоровья требования по стажу снижаются на 5 лет. Размер доплат будет рассчитан индивидуально.

Помимо этого, вырастут выплаты для работников угольной промышленности, имеющих не менее 25 лет стажа на добыче угля или строительстве шахт. Для определенных профессий, таких как горнорабочие очистного забоя и проходчики, минимальный стаж снижен до 20 лет. Размер надбавки также будет устанавливаться персонально.