Доноры крови из РТ стали победителями премии «Код донора. Защитники Отечества»

В Москве прошла церемония награждения акции «Код донора. Защитники Отечества». На мероприятии собрались более 500 представителей донорского сообщества. В 10 номинациях награды получили 120 проектов из 50 регионов России и Беларуси – 60 победителей и 60 призеров. Об этом сообщает Татарстанское отделение Российского Красного Креста (РКК).

Среди награжденных – проект «Семья БРИКС», который реализует Татарстанское отделение РКК. Его целью является вовлечение иностранных граждан в донорское движение. Сегодня в проекте участвуют представители 16 стран, включая Бразилию, Индию, Египет, Ирак, Иран, Ливан, Пакистан, Сирию, Турцию, США и другие.

Фото: Татарстанское региональное отделение РКК

Наставник проекта, преподаватель ИФМиБ КФУ и Казанского ГМУ Андрей Анисимов, отметил, что идея возникла после опроса иностранных студентов: почти половина из них не знали, как стать донором в России.

Лидеры сообщества – студенты из Ливана и Ирака – рассказали, что участие в проекте вдохновило их и дало возможность внести вклад в развитие донорства в России.