Донорскую печень привезли из Новосибирска в Казань, чтобы спасти жизнь пациентке

В Казани успешно провели операцию по пересадке печени, которую доставили из Новосибирска. Для служб трансплантологии обоих городов это стало рекордным расстоянием — две тысячи километров. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Республики Татарстан.

Полторы недели назад главному внештатному трансплантологу Минздрава Татарстана Александру Киршину позвонил коллега из Новосибирска – руководитель программы трансплантации печени этого города Иван Поршенников. Он рассказал, что у них есть донорская печень, которую они сами в ближайшее время пересадить не успеют – команда хирургов из Новосибирска в этот день уже провела две сложнейшие трансплантации. Тогда трансплантологи двух городов решили, что печень можно перевести в Казань. Оставалось решить логистический вопрос.

Фото: Пресс-служба Минздрава РТ

«Предельный срок холодовой консервации донорской печени составляет около 12 часов. Это срок от начала охлаждения печени в организме посмертного донора до момента включения печени в кровоток в организме реципиента. Конечно, возможно и удлинение этих сроков, но в этом случае возрастают риски того, что такая печень "не заработает" в новом организме», – объяснил Александр Киршин.

Специалисты договорились, что, пока трансплантолог из Новосибирска будет лететь с донорским органом в Казань, татарстанские врачи под руководством главного трансплантолога республики вместе с командой Республиканской клинической больницы Татарстана удалят поврежденный орган и подготовят местного пациента для пересадки новой печени.

Орган предназначался 42-летней жительнице Татарстана, у нее из-за проблем с печенью вырос большой живот, а кожа пожелтела. Она очень нуждалась в пересадке донорского органа.

Фото: Пресс-служба Минздрава РТ

«Согласно лабораторным данным, без трансплантации пациентка прожила бы не более трех месяцев. Но трансплантологи смогли это исправить», – отметили в пресс-службе Минздрава РТ.

Медики двух городов действовали строго по времени, когда пациентка оказалась на операционном столе, хирург из Новосибирска уже летел в самолете с сумкой-холодильником с донорской печенью. Трансплантологи сверили часы, расписание рейса и начали операцию. За 75 минут циррозная печень пациентки была удалена. А Машина скорой помощи встречала трансплантолога с драгоценным органом прямо на летном поле. Уже через 15 минут состоялось короткое приветствие коллег в операционной РКБ. Две команды объединились и начинали пришивать новый орган.

Уже через 20 минут в операционной прозвучала команда: «Пуск!». Хирурги сняли зажимы с магистральных сосудов – и печень, которая только что выглядела как безжизненный орган, ожила на глазах.

Фото: Пресс-служба Минздрава РТ

Послеоперационный период прошел у пациентки благополучно. Сейчас женщина с новой печенью чувствует себя прекрасно и готовится к выписке.