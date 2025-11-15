Донора костного мозга из Татарстана похвалила член Комитета по охране здоровья Госдумы РФ

Лауреата специальной номинации «Герой РСО» национальной премии «Труд крут», представителя трудового педагогического отряда Татарстана Анастасию Гущину отметила сегодня член Комитета по охране здоровья Госдумы РФ, председатель правления РСО Юлия Дрожжина на слёте в Красноярске.

«В рамках национальной премии «Труд крут» лауреатов специальной номинации «Герой РСО» наградили впервые. Это герои, наши ребята, которые спасли жизни. Анастасия из Татарстана стала донором костного мозга и спасла жизнь малышу двух лет. Она доказала, что донорство костного мозга не страшно, не опасно, а очень почетно», — сообщила она в беседе с журналистами.

Итоги национальной премии подвели накануне в Красноярске в ходе Всероссийского слета студенческих отрядов. А сегодня Всероссийский слёт, посвящённый окончанию 66-го трудового семестра, завершает свою работу.

Участниками слёта стали более 3 тысяч молодых людей из 89 регионов России, а также из Беларуси, Кыргызской Республики, Армении. На мероприятии также собрались работодатели и партнёры РСО.

Студенческие отряды Татарстана на слёте представила делегация из 97 человек – участников движения, ветеранов, партнеров и работодателей. Студотряды представили наш регион в конкурсах профессионального мастерства, творчеством фестивале, спартакиаде, конкурсе «Медиа РСО».

Слет проходил с 13 по 15 ноября. Для его участников прошли конкурсы профмастерства по девяти направлениям. Молодые люди также приняли участие в творческом фестивале, спартакиаде, деловой программе, церемониях открытия и закрытия слета. Для гостей были организованы выставки, интерактивные площадки, фотозоны. Свои стенды представили партнеры Всероссийского слета студенческих отрядов, в том числе ОЭЗ «Алабуга».

Организаторами мероприятия выступили Российские студенческие отряды совместно с Министерством образования и науки РФ, Правительством Красноярского края и Сибирским федеральным университетом. Партнёры слета — госкорпорация «Росатом», ПАО «Россети», Росмолодежь и проект «Больше, чем работа».

Видео: Наталья Рыбакова