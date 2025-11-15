Донор костного мозга Анастасия Гущина встретится с ребенком, которому оказала помощь

Фото: пресс-служба Студенческих отрядов Республики Татарстан

Лауреатом специальной номинации «Герой РСО» национальной премии «Труд крут» стала представитель трудового педагогического отряда Татарстана Анастасия Гущина. Итоги премии подвели в Красноярске в ходе Всероссийского слета студенческих отрядов. После награждения Анастасия рассказала о том, как стала донором костного мозга, обозревателю «Татар-информа».

«Я боец педагогического отряда «Эверест» Республики Татарстан, сейчас работаю с отрядами Югры. Училась в КФУ, в Институте экологии, на гидрометеоролога. В студотряде Татарстана работала с 2021 по 2024 год. Сама родом из Саранска, сейчас переехала в Санкт-Петербург», – сообщила собеседница агентства.

Номинация «Герои РСО» проводится впервые. Она предназначена для людей, которые совершили героические поступки. Анастасия стала донором в 19 лет.

«Однажды я встала в регистр доноров костного мозга. В это время участвовала в стратегической сессии педагогических отрядов. Встала в регистр, и через год мне позвонили с информацией о том, что я подхожу реципиенту. Дальше была процедура согласования и проверки моего здоровья, в итоге стала донором», – отметила Гущина.

Девушка не считает свой поступок героическим. На тот момент она точно не знала, приживутся ли ее клетки у реципиента, и воспринимала происходящее как свой долг.

«Я шла на процедуру донации без особого страха, поскольку не боюсь уколов и крови, медицинских манипуляций. Мне объяснили, что всё это безопасно, каким будет период восстановления, что меня будут проверять, смотреть за моим состоянием. Я просто думала, что это нужно сделать, доноров очень мало», – объяснила свою мотивацию Анастасия.

Чтобы донор мог получить информацию о реципиенте, должно было пройти два года. По истечении этого срока девушка узнала, что помогла ребенку.

«Сейчас все в порядке, клетки приживаются хорошо. Насколько я знаю, мой реципиент выздоравливает, но еще не полностью здоров», – заметила Гущина.

О своем поступке она поведала работавшему в то время командиром педагогического отряда Егору Иванову. Тот рассказал об этом в штабе студотрядов Татарстана. Там подхватили эту новость, стали рассказывать о ней в соцсетях.

«Я просто хочу делать что-то важное, нужное и полезное. Но не ожидала, что меня за это как-то отметят», – подчеркнула Анастасия.

Приглашение на слет в Красноярск и награждение для нее стали полной неожиданностью. Но на этом сюрпризы не закончились.

«Эта история завершится очень интересно. Совершенно случайно мой реципиент тоже приезжает в Красноярск с родителями, и я с ним встречусь, он здесь будет проездом», – пояснила Гущина.

Вызывает интерес еще один факт. Мать Анастасии, вдохновившись примером дочери, тоже решила стать донором и встать в регистр. Но, увы, не смогла этого сделать, потому что ей на тот момент было 44 года, а по условиям программы донором можно быть лишь до 45 лет. Таким образом, она бы не успела пройти есть процесс подготовки и сдачи анализов.

Анастасия Гущина заявила, что, если потребуется помощь, готова повторить свой поступок.

«Я осталась в регистре доноров и, если найдется реципиент, с удовольствием опять выступлю в качестве донора», – заключила она.