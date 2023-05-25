«Донести до молодежи значение выборов»: в Казани стартовал форум избирателей «Мой голос»

В Казани начал работу форум избирателей «Мой голос», посвященный 30-летию избирательной системы России. Главной целью организаторов площадки является просвещение молодого поколения жителей республики о значении выборов и высокой важности участия в избирательном процессе. Об этом на открытии форума заявил председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев.

«Третий год в республике проходит форум избирателей “Мой голос”. Основные векторы работы форума – открытость и легитимность процесса голосования, а также защита избирательных прав и системная работа с молодежью», – отметил Кондратьев.

Он пояснил, что в республике входят во взрослую жизнь все большее количество молодых избирателей.

«На выборы Президента РФ следующей весной впервые придут голосовать 214 тыс. избирателей республики. Всего же в Татарстане 820 тыс. избирателей в возрасте от 18 до 35 лет. Это каждый 4-й избиратель. Поэтому здесь нужна системная работа», – подчеркнул Андрей Кондратьев.

Его слова дополнил гость нынешнего форума «Мой голос» – министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков. Он отметил, что министерство намерено наладить системное взаимодействие с ЦИК РТ для активного вовлечения молодых жителей республики в избирательный процесс.

«Речь идет о налаживании диалога с разными категориями молодежи. Мы должны привить им культуру избирательного процесса, культуру выборов. Для этого будем проводить встречи в очном и онлайн-форматах. В интернете и соцсетях будет идти просветительская работа, потому важно дойти до каждого будущего участника избирательного процесса. Чтобы молодежь понимала, для чего и как голосовать», – сказал Садыков.

С приветствием к участникам форума обратилась глава ЦИК России Элла Памфилова. Она напомнила, что 24 сентября 1993 года был подписан указ Президента РФ о формировании ЦИК России и подготовке к выборам депутатов Госдумы первого созыва.

«За прошедшие три десятилетия избирательная система страны и законодательство развивались и совершенствовались, появилось значительное количество инноваций. Можно только приветствовать работу с молодыми и будущими избирателями в Татарстане. Это наша смена, которую мы должны подготовить для решения самых сложных и актуальных проблем», – подчеркнула в своем обращении глава Центризбиркома России.

В режиме видеообращения перед собравшимся выступил председатель думского Комитета по контролю Олег Морозов.

«Вы делаете правильное и очень важное дело. Потому что избирательная система и законодательство – важнейший правовой и политический стержень, на котором держится наше общество и политическая система. Очень важно здесь участие молодежи. Ваше пребывание на избирательных участках, понимание действующего законодательства, непосредственное участие в процессе – все это повышает доверие граждан к избирательной системе», – резюмировал депутат.