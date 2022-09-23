Донецкий театр привез премьеру в Казань

Фото: © Салават Камалетдинов

На Малой сцене Камаловского театра состоялся показ спектакля «Я Zнаю праVду». Премьерную постановку казанцам представила труппа Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра имени Марка Бровуна.

«Этот спектакль — вербатим. Он рассказывает настоящие переживания простых людей, которые столкнулись с бедой, с проявлением нацизма», — заявила первый заместитель министра культуры РТ Юлия Адгамова.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

По мнению замминистра, на сегодняшний день в информационное пространство вбрасывается много фейковой информации о происходящем в Донбассе. «Я всех призываю к тому, что нужно доверять лишь первоисточнику. И сегодня у нас уникальная возможность познакомиться с актерами, которые каждый день совершают героический поступок. Потому что они, несмотря ни на что, дарят своим зрителям правду посредством искусства», — уверена Юлия Адгамова.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Я Zнаю праVду» — это инсценировка по мотивам книги «Война в Донбассе: народная летопись», изданной в июле 2017 года. В ней запечатлены воспоминания тех, кто стал очевидцами боевых действий 2014–2017 годов.

Главные герои спектакля — реальные люди, жители Донбасса, представители самых разных профессий: медики, водители, журналисты, учителя, воспитатели детских садов и другие. Но всех их объединяет одно — жуткие события, которые им пришлось пережить. Лишенные самого необходимого — воды и пищи, тепла и крыши над головой, связи с близкими — мирные жители не покидают родные для них земли.

«Посматривая по телевизору кадры военных действий на нашей земле, люди видят, как украинская армия стреляет в мирных жителей, как отвечают наши ополченцы и союзная армия России. Но от них скрыты те чувства и эмоции, которые переживают все эти восемь лет под обстрелами мирные жители. Это совершенно другая история. И нам хотелось ее показать. В нашем спектакле нет ни одного слова неправды. Всё это — реальная боль обычных людей», — объяснила концепцию постановки режиссер-постановщик спектакля — заслуженная артистка Украины Алла Ульянова.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Она заметила, что артисты спектакля до сих пор проживают на территории Донецка и также являются свидетелями продолжающихся событий.

«Мы сейчас сами на телефонах, потому что родные и близкие остались там. Но наша цель — донести до широкого зрителя правду. Рассказать о нашей борьбе против нацизма, фашизма и геноцида», — добавила Ульянова.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

События показаны глазами детей и стариков, матерей и случайных очевидцев. Во время спектакля на экране проецируется документальная хроника.

По словам режиссёра, изначально планировалась представить премьеру лишь в Москве и Нижнем Новгороде. Но после показа в Москве труппа получила предложение продолжить гастрольный тур по России.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Премьерные показы Донецкого театра уже прошли в государственном Нижегородском театре юного зрителя и в Академическом русском театре драмы имени Георгия Константинова (Йошкар-Ола), затем они продолжатся в других регионах России. Уже завтра спектакль будет показан в Набережночелнинском государственном татарском драматическом театре имени Аяза Гилязова.

«Мы бы хотели разделить с вами ту боль, которую мы переживаем. И я надеюсь, чтобы любое проявление нацизма ни в коем случае не коснулось ни вас, ни кого-либо в этом мире. Я надеюсь, что в скором времени наступит время, когда над каждым из нас будет мирное небо над головой», — заметила в свою очередь заслуженная артистка ДНР Мария Марченко.