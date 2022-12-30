Донецкая и Луганская народные республики приняли новые конституции

Сегодня народные советы Донецкой и Луганской народных республик приняли новые конституции этих регионов, присоединенных к России после проведения плебисцитов этой осенью.

ТАСС отмечает, что парламент ДНР единогласно поддержал проект нового Основного закона. Врио главы республики Денис Пушилин уверен, что происходящее «знаменует возвращение Донбасса в лоно русской культурно-исторической традиции».

Парламент ЛНР, передает РИА Новости, также единогласно проголосовал за новую Конституцию региона. Врио главы Луганщины Леонид Пасечник назвал этот шаг «судьбоносным моментом». По его мнению, он свидетельствует, что ЛНР «максимально быстро и эффективно интегрируется в правовое поле России и становится полноправным субъектом Российской Федерации».

Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области были присоединены к России осенью 2022 года после проведения соответствующих плебисцитов. В Московском Кремле 30 сентября состоялась церемония подписания договоров о принятии новых регионов в состав страны с участием Президента РФ Владимира Путина.