Донбассцы о волонтерах: «Глядя на вас, понимаешь – с нами вся Россия, не только ее армия»

Казанский журналист прошлой осенью отправился в Донецк в качестве добровольца-санитара Республиканской клинической больницы имени Калинина. Своими воспоминаниями о житье-бытье той поры он поделился с «Татар-информом». Материал приурочен ко Дню добровольца (волонтера), который в России отмечался накануне, 5 декабря.





«Курахово, Курахово, Курахово...» Из лент телеграм-каналов военкоров топоним перекочевывает в диалоги санприемника, когда ближе к утру наплыв раненых спадает и можно «погонять чаи». Когда же шагаешь утром с дежурства в общежитие, оно слышится в шорохе листвы под ногами: кур-ах-о-во, кур-ах-о-во, кур-ах-о-во… Так невольно складывается незамысловатая и не самая оптимистическая рифма – «ахово».

Предзимье в парке имени Калинина

Прифронт как атмосфера

Предзимье Донецку не идет. Вот той же трендовой Москве оно в самую пору, впрочем, как и любая другая пора. Эта разница между двумя столицами – РФ и ДНР – бросается в глаза в первую очередь. Нам, членам группы волонтеров Патриаршей гуманитарной миссии, есть с чем сравнивать: в Первопрестольной мы садились в автобус 18 часов назад. Да, война идет городу еще меньше, но с ней за десять лет он худо-бедно сжился, как бы парадоксально это ни звучало. Смена же времен года – иная история, не надежная, такое здесь не в чести.

Донецк – это город не только трудовой, но и боевой славы, теперь уже можно сказать – дважды

Летом административный центр Донецкой Народной Республики, говорят, великолепен, несмотря ни на что. Яркие краски южнорусского лета творят свое дело. К середине ноября от их богатой палитры остается совсем чуть-чуть – с преобладанием охры неопавшей листвы да яркими мазками не прибитых первыми заморозками розовых кустов. Эта скудность еще больше выявляет схожесть Донецка со средней руки областными центрами в девяностые: без особых следов благоустройства; недостроями, зияющими пустыми глазницами оконных проемов; с незамысловатой уличной рекламой, словно обретшей себе заповедный уголок на новых российских территориях.

Ну и атмосфера города с богатым прифронтовым стажем накладывает свой отпечаток. Хотя сейчас передовая значительно отодвинута от Донецка, прилеты ракет случаются, хотя не так часто и с меньшими последствиями, чем прежде. Отголоски взрывов, в том числе и от работы ПВО, доносятся то и дело, но неискушенный человек может принять их и за далекие грозовые раскаты.

Прокомпостированный 10-рублевый талон на проезд в донецком троллейбусе сохранен на память

Так что на первых порах приметы прифронта не явные, а больше из области ассоциаций. Но это лишь до первого ночного дежурства в качестве санитара приемного отделения нейрохирургической службы Республиканской клинической больницы имени Калинина. Впрочем, полное название здесь не в чести, в ходу упрощенное до минимума – санприемник.

С моей поездки на Донбасс прошел ровно год, но события той смены гуммиссии, кажется, проявляются еще явственней, как отстоявшаяся от мути после ливня вода в пруде.

Семь контузий и «заговоры» от хворей

На первом этаже одиннадцатого корпуса госпиталя сразу ощущаешь, что фронт у города под боком: и бойцы с передовой – с ранениями шеи и головы (специфика отделения), и гражданские со своими хворями-болячками идут одним потоком. Вот врач осматривает годовалую девочку с рассечением головы – выпала из детской кроватки, а вот уже общается с военмедиками у каталки с раненым – сам он без сознания, – перед тем, как отправить его на компьютерную томографию и рентген.

Отделение неврологической службы больницы им. Калинина

Не отваливаются у людей и их гражданские болячки после заключения контракта с ВС РФ. Скорее, новые цепляются. Своей очереди дождался молодой еще боец с подозрением на инсульт: давление скакануло под 180/120. Служивый из медицинского взвода вколол ему пару кубиков магнезии – старые проверенные методы на передке самые верные – и сопроводил в госпиталь. КТ инсульта не подтвердила.

Диагноз врача-кардиолога – холеной, молодящейся дамы: «гипертонический криз».

– В 28 лет такого давления не должно быть, – в голосе доктора слышится некий упрек, таким тоном обычно пеняют пациентам на вредные привычки.

– У меня с-с-семь к-к-контузий…

– А заикаетесь с детства?

– После вт-т-торой к-к-контузии, в двадцать вт-т-тором…

Врач переходит к пространным рекомендациям, такие без труда выдаст и «Алиса».

– Это понятно. Вы лучше скажите, что мне с ним конкретно делать, если ситуация повторится, – прерывает справочную информацию военный медик.

Что-то записывает в блокнот. С тем и уходят: впереди семикратно контуженный заика, следом прихрамывающий на левую ногу его ангел-хранитель. На его медсумке шеврон ободряющего содержания: «Исцеляю от всех хворей заговорами (матом)».

География Патриаршей гуманитарной миссии

А взоры здесь тихие

«Восемь девок – один я», – весьма расхожая в фольклорных жанрах фраза. Она кочует из частушки в частушку, из песни в песню, ее бодро распевает женский «гарнизон» под командованием Яшки-артиллериста в любимой многими музыкальной комедии «Свадьба в Малиновке».

К нашей же смене Патриаршей гуманитарной миссии в больницах Донецка эту фразу можно применить буквально: пенсионерки Антонина,Татьяна из Омска и Лариса из Шахт, воспитатель детского сада из Ижевска Наталья, директор муниципальной библиотечной системы из Москвы Алена, парикмахер и мастер-колорист из Павловского Посада Катерина, кадровик из Челябинска Оля, координатор гуманитарной миссии Катерина из Подмосковья ну и я – казанский журналист.

Хотя на ум приходит и иная аналогия – с фильмом Станислава Ростоцкого «А зори здесь тихие…», одной из самых проникновенных картин о Великой Отечественной войне. Конечно, понимаю, что никакой я не комендант, старшина Федот Васков (хотя по-мужски взял на себя все самые ночные дежурства – самые напряженные, ведь основной поток раненых идет с наступлением темноты), и женщины наши далеко не юные зенитчицы. Впрочем, до фронта поближе будет, чем от разъезда в повести Бориса Васильева. Может, поэтому частушечно-прибауточный вариант и не вяжется с нашей ситуацией. Ведь взоры здесь тихие. Взгляды же на жизнь твердые.

Завтрак волонтера – больничный рацион

Табу чужого монастыря

Философия Патриаршей миссии: «Мы приходим в гости и закрываем глаза, чтобы не видеть плохое, закрываем уши, чтобы не слышать плохое, и уходим с молитвой, не пересказываем. Как в храме – смотрим в пол, а не на других прихожан. Аналогично и в госпиталь мы едем на службу не для того, чтобы озираться по сторонам на других людей».

Волонтерство в рядах данной миссии, помимо основных обязанностей: помощь в приеме и транспортировке пациентов, наведении чистоты и порядка, получении обедов и завтраков, чистке овощей на пищеблоке, доставке и получении анализов и их результатов и прочем, – накладывает еще и ряд запретов. Например: «Мы не делаем замечания персоналу, не спорим, не даем советы, не расспрашиваем пациентов и персонал на личные темы и о травмирующих событиях («как вы тут оказались?», «как вы тут живете?», «где ваши дети?») – это бестактно и строго запрещено), не даем номер своего телефона пациентам больницы, не обещаем ничего купить/передать».

Со всем этим приходилось считаться, как говорится, со своим уставом (в моем случае – с вопросами) в чужой монастырь не суйся.

Но больше всего, как сотрудника СМИ, смущал еще один пункт правил: «Не взаимодействуем с журналистами, с прессой и т. п. без согласования с координатором или пресс-службой». Изначально, еще на стадии собеседования, не делал секрета из своей профессии. Из разговора с куратором-священником чувствовалось, что это обстоятельство его настораживает, но в ходе беседы, видимо, получилось произвести на него должное впечатление. Опять же, пришлось заверить, что установленных правил нарушать не буду, а в случае подготовки материала согласую текст.

Выход в данной ситуации был лишь один – подготовить материал о волонтерской работе в госпиталях Донецка в форме дневника. Ведь никто не запрещал общения с самим собой. С первого дня в Донецке стал выкладывать в соцсети посты о своем житье-бытье. Эти посты позже и легли в основу записок санитара-добровольца.

Окна в санприемнике заклеены, чтобы не рассыпались от взрывной волны

Зачет на звание «свой»

Определить новичка санитара-волонтера среди медперсонала проще простого: на его голове непременно напялена несуразная разовая шапочка, на лице – маска, на руках – латексные перчатки, на ногах – бахилы. Все в соответствии с наставлениями координатора гуманитарной миссии. А еще его отличает настороженный взгляд, как у пассажира, опоздавшего на электричку и теперь внимающего каждой булькающей скороговорке об отправлении поездов.

Оттого в глазах новоявленных коллег дебютант имеет вид слегка нелепый и шалый. Над таким бы и потешиться не грех, только народу в приемном отделении нейрохирургии глупостями заниматься некогда. Так только если переглянуться с усмешкой, не более. Впрочем, с тобой не особо церемонятся. Мое шуршание бахилами по полу терпели не больше четверти часа. Первой не выдержала медсестра, заполняющая журнал обращений. «Да снимите вы уже эти бахилы!» – раздраженно буркнула она.

И это замечание возвращает тебе чувство реальности, ведь до этого ты, как всякий неофит, чувствовал необычайный прилив эмоций, а сам себе со стороны виделся чрезвычайно молодцеватым и бравым санитаром.

Процесс пертурбации скоротечен. На второй смене на голове у тебя уже настоящая хирургичка, на третьей она перекочевывает в карман к маске, бахилы… Что это вообще такое? Вот только не готов, в отличие от многих аборигенов места, отказаться от перчаток и ворочать раненых голыми руками.

Перестаешь и озираться по сторонам, во взгляде появляется уверенность человека, знающего свое дело. С десяток транзитных маршрутов с каталкой: КТ – рентген – операционная – палата (реанимация/морг) – да посильная помощь на нескольких операциях преображают. Настолько, что тебя незнакомые медсестры принимают за врача «из другого отделения». Это можно расценивать как сдачу зачета на звание «свой».

Храм Агапита Киево-Печерского при больнице Калинина волонтеры Патриаршей гуманитарной миссии тоже не обделили вниманием

«Счастливый санитар» и его рифмы

«Вы – счастливый санитар. А все потому, что в церковь ходите», – услышал на третьем дежурстве от медсестры.

Оказалось, что поначалу, как заступал на ночную смену, так количество поступающих снижалось. Коллеги связали это с тем, что приметили меня за уборкой территории у госпитального храма преподобного Агапита Киево-Печерского. Нет дела менее обременительного, чем приносить удачу.

Вот и эту ночь хулить особо не с чего: никого на каталках, с катетерами и в заскорузлых окровавленных бинтах. Все на ногах с осколочными мягких тканей, нашпиговано по-разному, но по итогу никого в реанимацию, а тем более – в девятый корпус (морг). Одних определили по отделениям, других – на эвакуацию. Все слава Богу.

Нет, не всё. Иначе бы в голове не пульсировало: «Курахово, Курахово, Курахово...» Из лент телеграм-каналов военкоров топоним перекочевывает в диалоги санприемника, когда ближе к утру наплыв раненых спадает и можно «погонять чаи». Когда же шагаешь утром с дежурства в общежитие, оно слышится в шорохе листвы под ногами: «кур-ах-о-во, кур-ах-о-во, кур-ах-о-во»… Так невольно складывается незамысловатая и не самая оптимистичная рифма – «ахово».

Как выспишься, придут и другие. Хотя для этого все же надо прежде обвыкнуться. В том числе и с соседством – в паре сотен метров от общежития Аллея ангелов. Металлическая арка из кованых роз, чередующихся с гильзами и голубями, увековечила память детей, погибших в ходе войны в Донбассе. Постамент и сама арка густо населены всевозможными мягкими игрушками вперемешку с букетами гвоздик, роз и хризантем.

В паре сотен метров от общежития Аллея ангелов

Здесь наша группа побывала первым делом после заселения. Помолчали у гранитной плиты, на ней в алфавитном порядке высечены имена убитых детей и их возраст. Понимали, что каждая строка запечатлела в себе огромное горе не только родителей, но и всего народа, которое не сможет залечить уже ничто.

Не по Пифагору

С детства срезал путь где только мог. Сначала делал это интуитивно. После знакомства с теоремой Пифагора привычка обрела научное обоснование и получила название «ходить по гипотенузе», ведь она короче суммы катетов.

В Донецке же этот жизненный устой качнуло. Координатор Екатерина пошла проводить меня на первое дежурство. В какой-то момент, следуя своей привычке, я попытался «загипотенузить». А вот увлечь за собой спутницу по устланному листвой газону не вышло.

– Пошлите по дороге, – тихо, но твердо сказала Екатерина.

– Так ведь так короче! – мне казалось, я был весьма убедителен.

– А так безопаснее, – провожатая не собиралась уступать.

Находка на госпитальной тропе

По пути Екатерина объяснила, что какое-то время назад территория больницы была усыпана минами-лепестками, и все приучились ходить строго по дорогам.

– Потом саперы почистили, конечно, но кто знает, может, где украинский «сюрприз» и остался. А под листвой и не разглядишь, – такие доказательства ничем не уступали тем, что обосновал великий грек.

Вечером за чаем рассказал эту историю в общежитии.

– А меня бабка с детства приучила ходить только по дорогам. Попыталась как-то путь срезать, так она меня одернула и сказала: «Жизнь себе укоротишь». Мне тогда лет девять было, а на всю жизнь запрограммировала. Так что я и так не сунулась бы ни на какие гипотенузы, – откликнулась Екатерина.

Вот так через тридцать лет экзистенциальная угроза из серии «бабкины запуки» обернулась реальной.

Отнестись всерьез к совету координатора заставила и находка на одной из тропок – два патрона калибра 5,45 мм от АК-74. Судя по потертости краски на гильзах, по ним долгое время просто шагали, не обращая внимания, как бывает с мелкими монетами. Такая обыденность более всего убедительна.

Военные медики доставили раненого в санприемник

Луна просила не пропадать

Боец предстает перед бригадой спецприемника, как перед Страшным судом, – нагим. Мужчина за сорок, доброволец из Кировской области. В сознании. Ему зябко под одним байковым одеялом и неловко за свою наготу, да еще и мешается всем при перекладке полный мочи мешочек, куда выведен катетер. Ладно, что еще не видит себя со стороны: под глазами гематомы, из-под повязки «чепец» кустится щетина в коростах засохшей грязи и спекшейся крови вперемешку.

Одна кисть руки забинтована, другая крепко зажимает ингалятор астматика и клочок бумаги. Его сунула в руку на прощание женщина из эвакуационной команды и добавила: «Не пропадай, Лысенький».

Тот смотрел ей вслед потерянным взглядом. Чтобы отвлечь бойца от горестных мыслей, накрываю его еще одним одеялом и передвигаю на грудь откуда-то из-за уха кожаный гайтан с крестом и жетон ВС РФ на шнурке.

– Спасибо, – отзывается боец. – А можно губы смочить водой? Сил нет, как пить хочется… Давно терплю.

Передаю просьбу хирургу, слышу: «Нет пока» и мотаю головой. В ответ все тот же потерянный взгляд.

Когда на операционном столе срезают чепчик, становится понятно, откуда у бойца такое прозвище. Обширная плешь вся в рваных дырах от мелких осколков, их уже извлекли военные медики, осталось заштопать эти мини-кратеры. Перевернули на живот – и затылок не лучше, пришлось сбрить небогатые остатки шевелюры.

«Ну вот, был лысенький, стал окончательно лысый», – пытаюсь пошутить. Раненый кивает головой, но взгляд все тот же.

Пока хирург накладывал швы, мы с санитаркой Ириной отмыли-оттерли с головы и рук копоть и грязь перекисью водорода. Перед этим пришлось забрать ингалятор с бумажкой. Сначала Лысенький рефлекторно сжал руку, словно его пытались лишить чего-то очень дорогого, какой-то связующей нити со светлым будущим, но после обещания все вернуть разжал пальцы. Не удержался, взглянул на бумажку, на ней крупным аккуратным почерком записан телефонный номер с подписью «Луна».

После штопки, помывки, наложения свежего чепца и двух поилок воды боец воспрял духом, а после того, как его приодели в гуманитарку: трусы, белая футболка и трико, – и вовсе приободрился. И даже нашел силы при нашей помощи перебраться в кресло-каталку.

Это был уже совсем другой человек по сравнению с тем, что поступил к нам полтора часа назад. Жаль, Луна не видела его в этот момент. И он, возможно, подумал то же самое, а вслух произнес: «Записка...» Зажал ее вместе с отчищенным от грязи ингалятором в кулаке, и мы покатили в палату.

На следующий день заглянул в отделение узнать, как себя чувствует Лысенький. Его кровать в палате перестилали. Первая мысль: «Неужели в морге...» – заставила передернуть плечами как от внезапного сквозняка.

– А где?.. – спросил санитарку, меняющую постель.

Сказано это было, очевидно, таким голосом, что женщина поспешила успокоить:

– Да вы не переживайте, вашего на эвакуацию отправили. Жив-здоров, ушел на своих двоих.

Да и не могло быть иначе в ночь полнолуния 16 ноября 2024 года. Луна же попросила не теряться.

Задача на день – почистить пять мешков картошки, по одному – лука и моркови

Материнская надежда не умирает

– Хоть работу бросай и приезжай сюда работать, – сказала парикмахер из Павловского Посада Катерина после очередного дневного дежурства.

Произнесла без каких-либо эмоций – все забрали 12 часов метания по палатам. Но отпив пару глотков чая, так же просто добавила:

– Да как уедешь-то? Дома муж, дети… не поймут.

Рубка мяса – такое женщинам не поручишь

Волонтерство, по крайней мере на уровне монотонной ежедневной работы, зиждется на женских плечах. В тылу на любой его глубине: дома сети вязали да свечи окопные мастерили – здесь, в донецкой больнице, пол помой, одного на перевязку отвези, другому на шутку ответь, следующим троим по счету в магазин сбегай за «вкусняшками» (понять можно – то фронтовые харчи, а то больничные). А отдохнула после дежурства немного, и на пищеблок – овощи чистить. И ведь не только не чураются такого служения, а еще и «хоть работу бросай». Наверное, от того, что все это схоже в чем-то с женской долей на семейном уровне. Мужики – это про другое. Им проще совершить не подвиг, так поступок.

«Ты когда с мужем встретишься?», «С сыночками хоть повидаюсь!»... Такое в нашей дислокации приходилось слышать то и дело. Оказалось, кого-то из коллег-волонтеров помимо желания лично помочь фронту на Донбасс привели и личные мотивы.

Наталья из Ижевска (справа) свиделась с мужем. Теперь хоть центнер минтая с радостью готова почистить

Татьяне в перерывах между дежурствами удалось пообщаться с двумя сыновьями-контрактниками, Наталья свиделась с мужем-офицером. На фоне улыбок двух счастливиц непроходящая печаль в глазах Ларисы казалась еще более глубокой. У женщины два сына тоже ушли в зону СВО.

– Младшего-то сразу призвали. Он контрактником долго был, воевал и в Чечне, и в Сирии, состоял в армейском резерве. И старший с ним пошел, не дожидаясь повестки, мол, так не годится, что младший будет воевать, а я – дома отсиживаться, – в этих словах Ларисы улавливаешь гордость за сыновей.

Мать пропавшего солдата Лариса. Автор – художник из Смоленска Александр Долосов

А дальше вышло так, что старшего не стало – пошел на минирование в «серую зону» и не вернулся. Теперь младший винит себя, что он, опытный военный, не уберег старшего.

– Считается пропавшим без вести. Живем надеждой, что жив, – может, в плену или тяжело ранен. Вот и езжу волонтером по госпиталям, вдруг встречу его или что-то услышу. А нет, так просто легче становится, когда за ранеными поухаживаешь. Словно сыночку чем-то помогла, да и на душе легче, – при этих словах лицо женщины действительно немного светлеет.

Москвичка Алена (с цветами) отметила в Донецке свой день рождения.

«Божий одуванчик» с бойцовским характером

С санитарами в больнице проблема, и, если бы не добровольцы и студенты-медики, совсем бы беда была. В нашем приемнике официально числятся лишь двое санитаров – Юра и Ирина. Мужчина не в себе после контузии и его держат на должности больше из сострадания, чем пользы для, женщина же, несмотря на почтенный возраст, одна стоит двоих.

Нам с ней вместе довелось отдежурить три моих ночных смены, в том числе первую и последнюю. Вдвоем. А это непросто, когда, например, привозят «спящего» раненого весом за центнер. На КТ и рентгене еще военные медики помогают, а потом уезжают, и в операционной уже без них. А там и перекладывать-ворочать, и помыть, и побрить-постричь, а то и зафиксировать, чтобы не буянил.

В первую смену, когда увидел ее и осознал объем задач, перед нами стоящий, подумал, как эта бабушка – «божий одуванчик» справится? Напрасно сомневался. Оказалось, Ирина знает что-то такое про геометрию обездвиженных тел, что позволяет ей перемещать их без титанических усилий. В отличие от меня.

Передышка. Санитарка начинает жаловаться на усталость, здоровье, тяжелую жизнь… Послушаешь, так немощней и бедолажней ее человека нет на всем Донбассе. А как привозят раненого, женщина преображается: становится деловитой, и ее до того жалобливую речь насыщают крикливо-повелительные нотки.

Ирина, несмотря на почтенный возраст, одна стоит двоих

Доставили земляка – из Альметьевска, как следует из сопроводительных документов. Зовут Ринат. Осколочные ранения и перелом руки – накрыло прямым попаданием снаряда в блиндаж: на лбу и глазах – бинты, аппарат внешней фиксации со спицами и шурупами делает руку похожей на конечность робота. «Спит», но неспокойно – руки-ноги то и дело в ходу, каждые пять минут порывается вскочить, бормоча одно и то же: «Курить!» Видимо, препарата, которым его усыпили, хватило не на все 100 кг веса. Медики-буряты из медвзвода сопроводили до операционной и, как обычно, с улыбкой пожелали нам удачи и отбыли на эвакуационный. Предстоял забор крови на анализ. У Рината вены замаскировались не хуже снайперов на позиции, при этом сам он исполняет лежачую версию танца «Яблочко», чередуя с попытками устроить перекур.

Хватаю руки; Ирина фиксирует ногу, как заправский боец ММА, проводящий болевой прием, параллельно комментируя происходящее; медбрат пытается обнаружить вены. Этот раунд длительностью в десять минут остается за нами. Больше всего меня заботит следующее – стрижка головы и штопанье ран. Но когда снимаем повязки, оказывается, что швы военные медики уже наложили швы (Уф!). Остается лишь отмыть-оттереть черноту с рук и ног перед отправкой в реанимацию. Ирина делает это мастерски и без церемоний, при этом пытаясь выяснить (понятно, что чисто гипотетически), где это боец умудрился найти столько грязи?!

– Он же вас не слышит, – говорю Ирине, утомленный ее тирадами и будучи внутренне на стороне бойца.

– Все он слышит! Придуривается только, – парирует ветеран-медик и продолжает свой «допрос».

В итоге отвозим постриженного, отмытого, со свежими повязками Рината в реанимацию. Это все-таки самое главное. А эмоции бабушки – «божьего одуванчика», хозяйки дома с пробитой крышей в Макеевке, снова проспавшей свою остановку по пути на работу в маршрутке, нужно просто принять за ее фирменный стиль работы.

А уж тем более начинаешь иначе относиться к словам Ирины, когда слышишь, как она общается со следующим пациентом. Пьяный мажор донецкого пошиба разбил себе голову в четыре часа утра в приступе «асфальтной болезни». Тут только понял, что к Ринату санитарка относилась даже с определенной симпатией.

Это было мое последнее дежурство в санприемнике перед отбытием в Москву. Утром уже собрался уходить, но Ирина, несмотря на свою извечную усталость, предложила подмести и убрать листья у входа в отделение, «пока скорых нет». Ну не мог же я отказаться от такого дембельского аккорда.

«Ув.» – с этого начинаются и заканчиваются все объявления в медицинском общежитии

«Из Донбасса с Ув.»

В Донецкой больнице экономят на эмоциях. Не то что их не выражают. Не без того. Однако при этом словно включают режим энергосбережения. Данное отношение к проблемам иллюстрируют многочисленные объявления назидательного толка. Из них при желании можно составить целый справочник «Как надлежит себя вести, чтобы не выводить администрацию из себя».

Все эти обращения начинаются с «Ув.». «Уважаемые» – не в ходу. И в данных обращениях нет проявления уничижительности, потому как самих себя авторы предваряют так же – «С Ув.». Можно предположить, что все это издержки десятилетия прифронтовой жизни. Волей-неволей начнешь все придерживать при себе. Даже чувства. Я не про благодарность. Служение – это не про нее, и даже в чем-то сложнее, чем представлялось дома. Только здесь приходит понимание, что добровольцы в итоге получают больше, чем отдают. И «Ув.» ты или «Уважаемый», не имеет никакого значения, поскольку волонтерство – это не только и даже не столько про тебя самого.

Госпитальная атмосфера глазами художника Александра Долосова

Откровением во время санитарского житья-бытья стали не раны-кровь-грязь-бинты. К этому внутренне себя подготовил. Обезоруживало на первых порах непонимание местными самой сути нашего добровольчества. Многие из тех, с кем приходилось общаться в эти дни, не верили своим ушам. Вернее – не хотели. В их головах не укладывалось, как это люди, да еще и весьма немолодые, прибыли трудиться на самые незавидные должности санитаров не только безвозмездно, но еще и отчасти за свой счет – дорогу до Москвы и обратно оплачивали сами.

– Значит, льготы себе какие-то на проезд или за коммуналку получите, – заявила мне одна из возрастных работниц пищеблока.

За безаппеляционностью и молчанием коллег женщины угадывалось, что она выражает общее мнение. Вступать в объяснение не имело смысла. Как и напоминать про нашу тогда еще тоже совместную страну, в которой не считалось зазорным ехать невесть куда не только за баблом, но и «за туманом и за запахом тайги». Тогда-то и пришло понимание того, что у всех добровольцев здесь есть не только незамысловатые обязанности, но и задача не словом, а делом показать донбассовцам, что мы с ними едины. И не только согласно декларациям.

Порадовало, что откликается пониманием молодое поколение.

– Вот глядишь на вас и реально понимаешь, что с нами вся Россия, а не одна ее армия, – призналась мне студентка Донецкого медуниверситета Алина, с которой как-то ночь отдежурили в санприемнике.

За этим и были там. А еще и за тем, что, когда знакомые, пусть и не все, вернутся с фронта, можно будет чокнуться с ними за Победу, не отводя глаз.

Фотографии Дмитрия Сивкова

Материал подготовлен Дмитрием Сивковым