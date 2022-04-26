Донбасс закипает котлами: армия России готовит плацдармы для окружения украинских войск

Войска РФ сжимают в клещи группировку украинских войск на Донбассе. Чтобы осложнить противнику подвоз военной техники, высокоточными ударами обесточена железнодорожная сеть. Тем временем экономика РФ выстраивает новые кооперационные связи, а курсы доллара и евро идут вниз. Главные события спецоперации на Украине – в обзоре «Татар-информа».

Вооруженные силы Донецкой и Луганской народных республик при поддержке боевых подразделений Российской армии активно расширяют плацдармы в районе Марьинки и Новобахмутовки Фото: скриншот видео МО РФ

Войска славяно-краматорской группировки войск Украины остались без снабжения

Вооруженные силы Донецкой и Луганской народных республик при поддержке боевых подразделений Российской армии в последние дни активно расширяют плацдармы в районе Марьинки и Новобахмутовки, чтобы затем взять в котел укрепрайон ВСУ под Авдеевкой. Это даст возможность наконец-то избавить Донецк от обстрелов артиллерии. Аналогичный котел для войск ВСУ готовится в районе Лисичанска. Впрочем, украинских военных больше всего волнует успешное наступление российских войск в районе Изюма, что грозит окружением всей славяно-краматорской группировки противника. Если фронт в этой части будет разбит, у украинской армии фактически не останется боеспособных подразделений.

Невысокий темп продвижения российских войск объясняется тем, что военные активно используют артподготовку и удары авиацией, фактически перемалывая подразделения противника еще до вступления с ним в бой. Противопоставить этой тактике Украина ничего не может. Более того, со вчерашнего дня войска славяно-краматорской группировки лишились возможности снабжения, поскольку ударами высокоточных ракет уничтожены тяговые подстанции на железнодорожных станциях Красное, Здолбунов, Жмеринка, Бердичев, Ковель и Коростень, через которые шли военные грузы для украинской группировки. Безусловно, железнодорожные локомотивы могут обходиться и без тяговых подстанций, поскольку снабжены дизельными двигателями. Но топливохранилища были уничтожены российскими войсками еще раньше.

Российские военные активно используют артподготовку и удары авиацией, фактически перемалывая подразделения противника еще до вступления с ним в бой Фото: скриншот видео МО РФ

Тем временем войска РФ продолжают уничтожать военные объекты и в других регионах Украины. Как сообщил на утреннем брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, в течение ночи высокоточными ракетами ВКС России поражены четыре военных объекта Украины. В том числе два района сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также два склада боеприпасов в районах Курулька и Новая Дмитровка Харьковской области.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 87 военных объектов Украины. Среди них 79 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Уничтожены около 500 человек личного состава противника, 59 единиц бронетехники, артиллерийских орудий и автомобилей, а также в районе населенного пункта Рубцы Донецкой Народной Республики более 60 боевиков националистического формирования “Донбасс”», – перечислил Конашенков.

Любопытно, что, развивая наступление на Донбассе, российские войска получают едва ли не больше боеприпасов, чем расходуют. В военном городке под Балаклеей были заняты крупные склады с артиллерийскими снарядами, минами, боеприпасами для реактивной артиллерии и стрелкового оружия. Вслед за этим подразделения Вооруженных Сил РФ взяли под контроль базу хранения и ремонта техники, где было обнаружено около 100 единиц противовоздушной техники. Отступая, подразделения ВСУ бросили вооружение, боеприпасы, запасное имущество и принадлежности, а также документацию к технике.

Если фронт в районе Изюма будет разбит, у украинской армии фактически не останется боеспособных подразделений Фото: © скриншот видео МО РФ

Нацбатальоны заминировали дамбу Карловского водохранилища, угрожая затопить более 10 тыс. человек

Не менее драматичной остается ситуация в Мариуполе, где на территории комбината «Азовсталь» заблокированы остатки националистического формирования «Азов» и иностранные наемники. Нацисты используют сеть подземных укрытий, штурмовать которые во избежание потерь российских войск запретил Президент России Владимир Путин. Солдатам и офицерам «Азова» гарантирована жизнь, если они сложат оружие, но воспользоваться этим шансом нацисты не спешат. Более того, они удерживают гражданских лиц в качестве заложников, о чем сами же сообщают в социальных сетях.

Драматичной остается ситуация в Мариуполе, где на территории комбината «Азовсталь» заблокированы остатки националистического формирования «Азов» и иностранные наемники Фото: скриншот видео / соцсети

Согласно заявлению Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию, военнослужащие РФ готовы предоставить коридоры для выхода гражданских лиц в любом направлении, однако это предложение остается без ответа.

«С одной стороны, официальные лица Киева постоянно и публично заявляют о якобы находящихся в подземных сооружениях “Азовстали” рабочем персонале комбината, женщинах и детях, а с другой – намеренно отвергают все гуманитарные инициативы российской стороны и никаких практических мер по эвакуации указанных лиц не предпринимают. Такое абсолютно нелогичное и непоследовательное поведение киевских властей в очередной раз подтверждает их откровенное безразличие к судьбам конкретных людей – к гражданам собственной страны», – говорится в заявлении штаба.

Тем временем штаб по гуманитарному реагированию продолжает фиксировать и другие факты бесчеловечного отношения киевских властей к мирным жителям. Например, в поселке Карловка Донецкой Народной Республики националистические батальоны заминировали дамбу Карловского водохранилища. В случае подрыва в зоне затопления окажутся шесть населенных пунктов с общей численностью населения более 10 тыс. человек. Кроме того, после ухода воды на всей территории затопления будет повреждена система жизнеобеспечения, что приведет к резкому ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановки и распространению инфекционных заболеваний.

А в Николаевской области боевики территориальной обороны заминировали проселочные дороги и обочины вблизи поселков Капустино, Суворовка и Антоновка, чтобы запугать мирных жителей, пытающихся самостоятельно эвакуироваться в Россию на личных автомобилях и пешком.

В городе Авдеевка неонацисты оборудовали опорный пункт, на верхних этажах размещены огневые точки, во дворе – тяжелая техника и РСЗО, при этом мирных жителей насильно удерживают в своих квартирах, прикрываясь ими как живым щитом.

«Такие действия украинских властей в очередной раз демонстрируют их бесчеловечное отношение к судьбе народа Украины и свидетельствуют о полном пренебрежении всеми нормами морали и международного гуманитарного права», – подчеркивается в заявлении штаба по гуманитарному реагированию.

С начала военной операции на Украине в Россию с территории Донбасса эвакуировано более 975 тыс. человек, из которых более 178 тыс. детей Фото: mil.ru

С начала военной операции на Украине в Россию с территории Донбасса эвакуировано более 975 тыс. человек, из которых более 178 тыс. детей. В регионах России развернуто более 9,5 тыс. пунктов временного размещения, которые полностью оборудованы всем необходимым имуществом, в них предусмотрены места для отдыха и горячее питание. С прибывающими проводится индивидуальная работа, им оказывается квалифицированная медицинская и психологическая помощь. Беженцы оперативно получают жилье, трудоспособные граждане обеспечиваются рабочими местами, а дети начинают ходить в школы и детские сады.

Начиная со 2 марта российской стороной на Украину доставлено более 15 тыс. тонн предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения.

Вячеслав Володин предложил признать Украину террористическим государством

То, что киевский режим не заботит судьба мирных жителей, показывают регулярные обстрелы приграничных сел в Белгородской, Курской и Брянской областях России. Например, минувшей ночью обстрелу было подвергнуто приграничное село Головчино в Белгородской области, повреждены четыре дома.

«По докладу главы, который оперативно выехал на место, пострадало несколько нежилых построек и четыре дома. Слава богу, что нет пострадавших среди мирного населения. С остальными проблемами справимся», – написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Украина подвергает террористическим атакам не только российские регионы, но и другие территории. Во вторник в непризнанном Приднестровье произошла серия диверсий. Сначала неизвестные обстреляли из ручных гранатометов здание Министерства госбезопасности, а затем взорвали региональный радиоцентр, который транслировал российские радиопрограммы. По сообщению МВД Приднестровья, из строя выведены две самые мощные антенны: одна мегаваттная, вторая – полумегаваттная.

«Обе ретранслировали радио РФ. Никто из сотрудников Приднестровского радиоцентра и местных жителей не пострадал», – сообщила пресс-служба МВД.

А накануне сотрудники ФСБ России предотвратили покушение на ряд российских журналистов, которые занимались разоблачениями киевского режима. После этого случая спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил официально признать Украину террористическим государством.

Cпикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил официально признать Украину террористическим государством Фото: duma.gov.ru

«Развязав войну против собственного народа, Киев перешел к терактам против мирных граждан других стран. Вот к чему приводит поддержка неонацистской идеологии. Необходимо признать: Украина – террористическое государство. Зеленский должен понести ответственность. Виновные должны быть наказаны», – написал Володин.

Политике терроризма на Украине активно потворствуют страны Евросоюза, направляя в зону конфликта военные грузы. Транзит техники, боеприпасов, средств полевой связи и прочей армейской амуниции движется через территорию Польши. На Украину армейские грузы доставляют скрытно, используя гражданские машины или почтовые грузовики, что создает угрозу безопасности для гражданских лиц.

Одновременно страны Запада усиливают экономическое давление на Россию. Еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони сегодня выступил с заявлением в газете Il Messaggero, где сообщил о планах Евросоюза сократить зависимость от российских нефти и газа на две трети к концу 2022 года и свести ее к нулю к концу 2027 года.

«Поскольку эволюция различных пакетов санкций, что вполне вероятно, будет включать в себя энергетику, мы работаем в этом направлении. Во-первых, снижение зависимости от российских нефти и газа на две трети к концу этого года, чтобы свести ее к нулю к 2027 году. Вторая цель – разработать стратегию, которая не замедлит климатический переход», – сказал он, добавив, что «путь к снижению зависимости от российской энергии лежит через возобновляемые источники».

Джентилони признал, что эта мера будет болезненной для стран ЕС. Это ставит под сомнение прогноз о росте экономики Еврозоны на 4% в 2022 году.

«Пока рано говорить, приведет ли это замедление к стагнации, поскольку есть некоторые положительные моменты, унаследованные от второй половины 2021 года, например очень низкий уровень безработицы и очень высокий уровень накопления сбережений», – объяснил еврокомиссар. «Я представлю наш обновленный экономический прогноз 16 мая», – добавил он.

Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке и обеспечить предприятия оборотными средствами

Владимир Путин предложил поддержать отечественные компании, чтобы они могли нарастить предложение товаров и услуг Фото: kremlin.ru

Если в ЕС пессимистично оценивают перспективы экономического развития, в России в этом отношении не все так плохо. Предприятия массово переходят на выпуск импортозамещающей продукции, в стране формируется единый реестр поставщиков, способных поставить дефицитные товары и комплектующие. Курсы доллара и евро продолжают снижаться по отношению к рублю даже после того, как Банк России снял все комиссии и ограничения, связанные с продажей валюты частным лицам и инвесторам. Сегодня на открытии торгов курс евро упал до 75,95 рубля, опустившись ниже 76 рублей впервые с марта 2020 года. Курс доллара расчетами «завтра» к 10:08 мск снижен на 70 копеек, до 72,43 рубля, а евро – на 85 копеек, до 76,31 рубля.

Ситуацию в экономике вчера подробно обсудили на совещании по экономическим вопросам в Московском Кремле. Президент РФ Владимир Путин отметил, что российская экономика продолжает стабилизироваться. Замедлилась инфляция, а недельные темпы роста цен приблизились к нормальному уровню. Более того, цены на некоторые товары уже начали снижаться. Он уточнил, что такая ситуация сложилась из-за ситуации на валютном рынке, где курс рубля активно укрепляется, и снижения динамики потребительского спроса.

Путин подчеркнул, что сейчас важно усилить контроль за ситуацией, не допустив разбалансировки экономической динамики. «С одной стороны, нужно обеспечить поэтапную нормализацию динамики цен. С другой стороны, избежать серьезного сокращения спроса, что может привести к сбоям в работе предприятий, снижению доходов бюджетов», – отметил он.

Владимир Путин предложил поддержать отечественные компании, чтобы они могли нарастить предложение товаров и услуг. Также он назвал важным стимулирование внутреннего спроса, покупательной способности граждан.

Путин напомнил, что ранее ЦБ было предпринято повышение ключевой ставки для стабилизации банковского сектора и финансовых рынков. Это решение сработало, и сейчас Банк России начал постепенное снижение ключевой ставки для удешевления кредитов для компаний и граждан.

В связи с этим Президент РФ предложил снизить ставку по льготной ипотеке с 12% до 9% годовых. Также он предложил расширить программу гарантийной поддержки кредитования со стороны ВЭБа, распространить ее не только на системообразующие предприятия, но и на другие коммерческие организации. По словам Путина, это позволит компаниям решить проблему дефицита оборотных средств, которые необходимы для закупки сырья, комплектующих, выполнения работ.

Президент РФ предложил снизить ставку по льготной ипотеке с 12% до 9% годовых Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Напомню, что для некрупного бизнеса у нас уже реализуются специальные механизмы поддержки. Гарантии ВЭБа составят до половины суммы кредита. Считаю, что объем поддержанных кредитов по этой программе должен быть около 1 трлн 100 млрд рублей», – озвучил мнение глава государства.

Президент РФ также предложил дать отсрочку по уплате страховых взносов предприятиям, поставляющим товары и услуги на внутренний рынок. В этот список не войдут экспортеры, компании финансовой сферы, оптовой торговли, а также организации бюджетного сектора. Точный перечень отраслей будет определен Правительством РФ.