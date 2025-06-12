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Политика 12 июня 2025 20:21

Дональд Трамп раскритиковал Россию и Украину за отсутствие прогресса в переговорах

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Президент США Дональд Трамп выразил недовольство действиями обеих сторон конфликта – России и Украины, отметив отсутствие прогресса в мирных переговорах. Его слова приводит ТАСС.

В разговоре с журналистами в Белом доме Трамп заявил, что, по его мнению, возможность заключить соглашение по-прежнему существует, однако пока стороны ее не реализовали.

«Я очень разочарован Россией. Но я также разочарован Украиной», – добавил Президент США.

Трамп подчеркнул, что считает крайне важным добиться прекращения кровопролития.

#переговоры России и Украины #Дональд Трамп
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