Дональд Трамп появился на публике с толстым слоем тонального крема на руке

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп снова появился на публике с плотным слоем тонального крема на руке. Ранее, как объясняли в Белом доме, при помощи данного косметического средства американский лидер скрывал синяки, которые получил от частых рукопожатий, пишет РИА «Новости».

Трамп в четверг после возобновления работы правительства, которое не функционировало 43 дня, подписал указ в рамках проекта первой леди Меланьи Трамп о финансовой помощи детям, которых воспитывают приемные семьи. Именно на этом мероприятии глава государства был замечен с плотным слоем косметики на правой руке.

Причем ночью (рано утром в четверг мск), когда Трамп подписывал бюджет правительства, он не использовал тональный крем. Именно тогда у американского лидера и увидели синяк на руке. Гематому было видно на обнародованных фото и видео.

В июле пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщала, что по итогам медобследования у Трампа выявили хроническую венозную недостаточность. Также, по ее словам, синяк на руке у президента Штатов появился из-за частых ежедневных рукопожатий.