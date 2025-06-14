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Политика 14 июня 2025 12:22

Дональд Трамп отказался помогать Израилю в атаке на Иран

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Президент США Дональд Трамп в беседе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что Соединенные Штаты не станут препятствовать действиям Израиля против Ирана, однако не намерены оказывать помощь в наступательных операциях. Об этом сообщает ТАСС, приводя информацию The Wall Street Journal.

По данным издания, разговор состоялся 12 июня. В ходе беседы Нетаньяху указал, что срок в 60 дней, отведенный на достижение ядерного соглашения с Ираном, истек, и теперь Израиль должен действовать для собственной защиты.

Ранее Трамп предупреждал Тегеран о возможных последствиях в случае отказа от сделки по ядерной программе и призывал иранские власти вернуться к переговорам.

#Иран #Израиль #Дональд Трамп #иранская ядерная программа
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