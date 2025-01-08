Дональд Трамп опубликовал карты США с присоединенной к Канадой

Избранный президент США Дональд Трамп опубликовал в социальной сети TRUTH Social сразу две карты с присоединенной Канадой на фоне своих предложений сделать соседнюю страну 51-м штатом.

На ней территория Канады в цвета американского флага.

Фото: скриншот из соцсети TRUTH Social

В ноябре прошлого года в США состоялись президентские выборы, победу на которых одержал Трамп. Он набрал 312 голосов выборщиков при необходимых для победы 270. Трамп вступит в должность главы государства 20 января.

Избранный президент ранее предлагал Канаде войти в состав США. Также он высказывался за покупку Гренландии.