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Политика 8 января 2025 09:06

Дональд Трамп опубликовал карты США с присоединенной к Канадой

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Избранный президент США Дональд Трамп опубликовал в социальной сети TRUTH Social сразу две карты с присоединенной Канадой на фоне своих предложений сделать соседнюю страну 51-м штатом.

На ней территория Канады в цвета американского флага.

Фото: скриншот из соцсети TRUTH Social

В ноябре прошлого года в США состоялись президентские выборы, победу на которых одержал Трамп. Он набрал 312 голосов выборщиков при необходимых для победы 270. Трамп вступит в должность главы государства 20 января.

Избранный президент ранее предлагал Канаде войти в состав США. Также он высказывался за покупку Гренландии.

#США #канада #Дональд Трамп
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