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Политика 20 марта 2025 20:09

Дональд Трамп одобрил военные операции Израиля в секторе Газа

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Президент США Дональд Трамп с одобрением относится к военным операциям, которые Израиль ведет в секторе Газа, сообщает ТАСС, приводя слова пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт.

Пресс-секретарь напомнила, что Трамп грозил ХАМАСу жесткими мерами, если заложников не освободят. По словам Ливитт, ХАМАС предпочел играть в игры с жизнями людей в СМИ, и именно он виновен в сложившейся ситуации, потому что осуществил суровую атаку на Израиль 7 октября 2023 года.

Кэролайн Ливитт также заявила, что Дональд Трамп доходчиво объяснил свою позицию: он хочет, чтобы все заложники вернулись домой, а также всецело поддерживает Израиль и его вооруженные силы и меры, которые принимает страна.

#Дональд Трамп #Израиль #сектор газа
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