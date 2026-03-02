Дональд Трамп обвинил Иран в двух попытках покушения на него

Иранские власти якобы дважды предпринимали попытки устранить Президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил журналист телеканала «ABC News» Джонатан Карл, который взял у главы государства интервью, передает «ТАСС».

По словам Карла, во время одного из телефонных разговоров вечером Трамп, комментируя смерть аятоллы Али Хаменеи, заявил, что опередил его. Президент утверждал, что в Тегеране якобы дважды пытались его устранить, однако, по его выражению, он «добрался до него первым».

Журналист пояснил, что эти слова стали отсылкой к версии американской разведки о возможном заговоре с целью убийства Трампа в 2024 году.