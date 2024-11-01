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Дональд Трамп назвал США «страной дураков»
Соединенные Штаты Америки превратились в страну дураков, народ устал от этого. Такое мнение выразил кандидат в президенты США и экс-хозяин Белого дома Дональд Трамп.
«Вы [американцы] устали быть страной дураков. Мы превратились в страну дураков, которой управляют дураки», – сказал Трамп в интервью журналисту Такеру Карлсону.
Также Трамп обрушился с критикой на действующего Президента США Джо Байдена и назвал его «глупым негодяем».
Выборы в США пройдут 5 ноября. За пост главы государства поборются Трамп и кандидат от Демократической партии, действующий вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис. Согласно последнему опросу, Трамп опережает Харрис на 3%. За экс-хозяина Белого дома готовы проголосовать 49% американских граждан, а за действующего вице-президента – 46%. Трамп занимал пост Президента США с 2017 по 2021 год. Харрис находится на должности вице-президента с 2021 года.
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