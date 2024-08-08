Домыслы СМИ об атакующем хоккее Гатиятулина: почему «Ак Барс» не впечатлил в Альметьевске

Будет ли в итоге «Ак Барс» придерживаться атакующего стиля игры?

Сложно сказать, как так получилось, но уже к первой декаде августа главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин стал заложником своих слов. Напомним, в одном из первых своих интервью в статусе наставника казанцев 48-летний специалист анонсировал, что его подопечные будут придерживаться яркого стиля игры. С тех пор за Гатиятулиным уже закрепилось клеймо как бы «атакующего тренера».

И надо сказать, что потихоньку постоянные разговоры Анвара Рафаиловича о быстром хоккее «Ак Барса» начинают утомлять. В матче с «Нефтяником» казанцы не показали выдающихся успехов в нападении. «Ак Барс» брал мастерством, классом, лучше выглядел при игре на свободном пространстве. Однако тех высоких скоростей, которые болельщики ждали от хоккеистов, не было. По катанию команды выглядели плюс-минус равно.

Для коллективов Гатиятулина всегда свойственна прагматичность на льду и отсутствие особого авантюризма на чужой половине льда. Даже если допустить, что этим летом главный тренер «Ак Барса» проходил стажировку в ряде команд НХЛ («Ванкувер», «Каролина», «Даллас»), вряд ли он сразу откажется от своих основополагающих принципов постановки хоккея.

«Сегодня был тот самый быстрый хоккей, о котором писали в последние месяцы? «Уже отвечал по ходу пресс-конференции, что это не мои слова. Лучше адресовать вопрос тем, кто эти слова придумал. Мы хотим играть активнее, можем добавить в давлении, агрессивнее играть при позиционной атаке. Работа ведётся», – сказал Гатиятулин в беседе с корреспондентом «ТИ-Спорт».

Казанцы владели преимуществом в матче с «Нефтяником», но точно не доминировали. Оттого и такой скромный счет на табло – 4:2. Причем, именно с игры «бело-зеленые» забили всего две шайбы – отличились Дмитрий Яшкин и Дмитрий Кателевский. Еще по разу с буллитов отметились Илья Сафонов и Ник Петан. Да, в матче «Нефтяника» и «Ак Барса» обе команды не получали численного преимущества в случае нарушения оппонента, а пробивали сразу штрафные броски.

Оправдает ли высокие ожидания первое звено «Ак Барса»?

На сегодняшний день состав казанского клуба выглядит весьма оптимальным и сбалансированным. Он, не сказать, что звездный, но довольно крепкий и духовитый. У «Ак Барса» есть потрясающая по именам первая тройка – Барабанов – Петан – Яшкин. Есть интересное второе сочетание в лице Кошелева, Семенова и Коршкова. Две нижние тройки не пестрят громкими именами, но являются хорошо известными болельщику «Ак Барса». Никита Дыняк, Илья Сафонов, Семен Терехов, Дмитрий Кателевский, Максим Быков и Артем Галимов – вся эта молодая гвардия уже не первый сезон «пылит» в составе казанцев. Разве что Дыняка уже пора не называть молодым. Ему 27 лет.

Очевидно, что основной груз, так скажем, в забивании голов ляжет на плечи стартовой тройки. От первого звена «Ак Барса» болельщики будут закономерно ждать магии на льду и внушительной результативности. Иначе кому вообще опять забивать? Опять Дыняку и Кателевскому, как в прошлом сезоне? Которые, на секундочку, являются завсегдатаями оборонительных звеньев команды.

Ник Петан по однолетнему контракту с «Ак Барсом» зарабатывает около 65 млн рублей за сезон. Та же сумма в первый год контракта прописана и у Александра Барабанова. А вот у Дмитрия Яшкина сезонный гонорар составляет более 80 млн рублей.

Так что голевой спрос с этих ребят у фанатов «Ак Барса» будет приличный. Впрочем, как заявили Петан и Яшкин по завершении матча с «Нефтяником» в разговоре с корреспондентом «ТИ-Спорт», к любому давлению со стороны СМИ и болельщиков они готовы.

«Я немножко играл с Барабановым в Торонто, мы знакомы, потому проблем с химией не возникло. С Яшкиным играть очень легко, он отлично работает под воротами, это уже все знают. Потому моя задача простая – доставлять шайбу ему на пятак. Со временем понимание будет только лучше», – отметил Петан.

«Роль лидеров как-то давит на меня? Нет, для этого нас и подписывали, исполнять эту роль. Большие ожидания – надо их оправдывать», – подчеркнул Яшкин.

Первые выводы об игре «Ак Барса» можно будет сделать лишь по окончании турнира в Санкт-Петербурге

Воспринимать слишком критически матч «Нефтяника» и «Ак Барса» не стоит. Команды ежегодно проводят встречу друг с другом и стараются, в первую очередь, устроить для болельщиков шоу-программу, познакомить с новыми игроками клуба. Качество хоккея и результат в данном случае отходят на второй план.

Более цельные впечатления об игре команды болельщики «Ак Барса» смогут получить в конце августа. Напомним, казанцы примут участие на турнире имени Пучкова в Санкт-Петербурге. Соперниками «бело-зеленых» будут «Куньлунь», «Сочи», «Северсталь», СКА и олимпийская сборная России.

Это мероприятие даст хоть какое-то конструктивное понимание об игре «Ак Барса» в преддверии регулярного чемпионата. Пока что хоккей казанцев в первом матче предсезонки с «Нефтяником» выглядел неубедительно.