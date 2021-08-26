ДОМ.РФ предлагает масштабировать опыт Татарстана по благоустройству набережных на страну

Опыт Татарстана по благоустройству прибрежных пространств признал успешным финансовый институт развития в жилищной сфере ДОМ.РФ, говорится на сайте компании.

Благоустройство городских набережных в России может увеличить их посещаемость почти вдвое и стать дополнительным стимулом к развитию региональных экономик, заявил руководитель Аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг, открывая программу второго дня форума «Среда для жизни» в Нижнем Новгороде.

«Эксперт упомянул об успешном опыте благоустройства прибрежных пространств в ряде российских регионов — в частности, в Татарстане и Ивановской области — и заявил о необходимости масштабировать этот опыт на всю страну. По его словам, благоустройство набережных дает синергетический эффект для всего города. Для людей это повышение удовлетворенности городской средой и качеством собственной жизни, для бизнеса — новые горизонты и источники прибыли, для органов власти — рост налоговых поступлений в бюджет и выполнение национальных целей развития в жилищной сфере», — говорится в сообщении.

Совместное исследование ДОМ.РФ показало, что в городах с набережными в России проживает 74,3 млн человек — две трети городского населения. При этом только треть граждан посещает набережные не реже одного раза в неделю.

«Мы видим, что потенциал набережных в российских городах не раскрыт, и одновременно с этим фиксируем большой общественный запрос на их благоустройство. Так, сейчас примерно 24 млн россиян посещают набережные в своем городе один-два раза в неделю и чаще. Если бы набережные были благоустроены, то число таких граждан выросло бы до 41 миллиона! Рост более чем на 70%. Понятно, что это дало бы мощный толчок развитию малого и среднего бизнеса в регионах, сфере торговли, услуг и развлечений, а также туризму», — отметил Гольдберг.

Помимо этого, модернизация прибрежных зон создает стимулы для жилищного строительства и редевелопмента на прилегающих к ним территориях. Как итог, жилье вблизи благоустроенных набережных стоит дороже и пользуется повышенным спросом.