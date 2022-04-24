ДОМ.РФ: ИТ-специалисты смогут взять льготную ипотеку только на новостройки

В мае 2022 года в России должна стартовать программа льготной ипотеки для ИТ-специалистов, ее действие распространится только на первичный рынок жилья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя гендиректора ДОМ.РФ Алексея Ниденса.

«Очень надеемся, что программа льготной ипотеки для IT-специалистов начнет работать в мае. Она будет действовать на новостройки», — уточнил Ниденс.

По условиям, предложенным Минцифры РФ, участником данной программы может стать ИТ-специалист 22 — 45 лет с зарплатой в 100 тысяч рублей (для регионов) и 150 тысяч рублей (для городов-миллионников). В этом случае максимальный размер кредита составит 9 и 18 млн рублей соответственно.

Сообщается, что процентная ставка составит 5% (для сравнения ставка по программе льготной ипотеки на новостройки достигла 12%).

Правительство России распорядилось выделить из резервного фонда 1,5 млрд рублей для субсидирования льготной ипотеки IT-специалистов в 2022 году.