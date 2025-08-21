ДОМ.РФ: Если в каждом городе восстановят по два ОКН, то мы перевыполним задачу Президента

Президент России Владимир Путин поставил задачу восстановить и развить 1 тыс. объектов культурного наследия до 2030 года. Если мэр каждого города решит заняться восстановлением хотя бы двух за эти годы, тогда план будет перевыполнен. С таким призывом на пленарной сессии Всероссийского форума «Развитие малых городов и исторических поселений» выступил заместитель генерального директора корпорации ДОМ.РФ Денис Филиппов.

«Президент поставил задачу не просто восстановить, но и вдохнуть новую жизнь в 1 тыс. объектов культурного наследия до 2030 года. В чем здесь может быть роль муниципалитетов? Если мэр каждого города примет решение о восстановлении хотя бы двух таких объектов, то задача будет даже перевыполнена», – заявил он.

При этом, учитывая сроки подготовки объекта культурного наследия к восстановлению и всех последующих шагов, работу нужно начать в этом году.