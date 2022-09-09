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Политика
9 сентября 2022  11:12

Доминикана заинтересована в развитии дружеских отношений с Россией

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Доминикана настроена на дальнейшее развитие дружеских отношений с Россией. Об этом РИА Новости рассказал посол республики в РФ Ханс Данненберг.

«Мы здесь для того, чтобы продемонстрировать свое присутствие и напомнить россиянам, что мы друзья и в хорошие, и в плохие времена», — сказал посол в кулуарах Восточного экономического форума.

По его словам, Доминикана также хочет, чтобы россияне продолжали посещать страну и могли приобретать доминиканский ром, сигары, кофе, авокадо и манго. Данненберг выразил надежду, что все проблемы, связанные с антироссийскими ограничениями в сфере логистики и финансов, в будущем решатся.

 

#восточный экономический форум #политика #доминикана
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