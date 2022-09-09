Доминикана заинтересована в развитии дружеских отношений с Россией

Доминикана настроена на дальнейшее развитие дружеских отношений с Россией. Об этом РИА Новости рассказал посол республики в РФ Ханс Данненберг.

«Мы здесь для того, чтобы продемонстрировать свое присутствие и напомнить россиянам, что мы друзья и в хорошие, и в плохие времена», — сказал посол в кулуарах Восточного экономического форума.

По его словам, Доминикана также хочет, чтобы россияне продолжали посещать страну и могли приобретать доминиканский ром, сигары, кофе, авокадо и манго. Данненберг выразил надежду, что все проблемы, связанные с антироссийскими ограничениями в сфере логистики и финансов, в будущем решатся.