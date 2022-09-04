Домингес – о визите в Казань: «Для меня большая радость вернуться в этот город»

Бывший форвард «Рубина» Алехандро Домингес после матча казанского клуба против «Алании» (2:2) ответил на вопросы журналистов и рассказал подробнее о своем визите в столицу Татарстана.

«Для меня большая радость вернуться в этот город, ощущение будто вернулся домой. Замечательное время я провел в Казани, замечательный год в Санкт-Петербурге – везде у меня были замечательные отношения. Когда видишь такое отношение, это вселяет радость», – заявил Домингес на послематчевой пресс-конференции.

Кроме того, аргентинец рассказал, готов ли сыграть за казанский клуб в новом турнире «Лига Легенд».

«Я не знаю как это технически будет осуществлять, я живу в Аргентине. Наверно будет сложно играть такие турниры. Но «Зенит» меня пригласил, я приехал. Если позовет «Рубин», конечно, сделаю все, чтобы приехать. Повторюсь, единственный момент – логистический», – подчеркнул Домингес.

Напомним, легендарный форвард «Рубина» прибыл в Казань в качестве гостя. Перед игрой с «Аланией» Домингес раздал автографы болельщикам и произвел символический удар по мячу.

На счету Алехандро 107 матчей за казанский клуб и 43 гола. Вместе с «Рубином» аргентинец стал чемпионом России в 2009 году. Завершил свою игровую карьеру аргентинский нападающий в Испании в 2018 году в возрасте 37 лет.