«Домашняя еда для передовой»: семья из Татарстана готовит каши и тушенку для бойцов
В Нижнекамском районе Татарстана семья волонтеров организовала у себя дома производство продуктов для участников специальной военной операции. На обычной кухне здесь ежедневно готовят домашнюю тушенку и каши различных видов, которые затем отправляют на передовую.
Как отмечают волонтеры, сейчас к отправке готовится очередная партия.
Основу производства составляет домашняя кухня, где из простых ингредиентов создают сытные блюда. В этот день готовят гречневую кашу с обжаркой и кусочками мяса.
По словам волонтера Айназа Касимханова, несмотря на простоту рецепта, блюдо получается вкусным и питательным.
Вместе с отцом Маратом семья изготавливает до 16 порций в сутки, а также регулярно варит домашнюю тушенку и другие виды каш.
«Солдатам приятнее будет домашняя еда — она и вкуснее, и сытнее. Они понимают, что это частичка из дома», — отметил Марат Касимханов.
На начальном этапе продукты закупались за собственные средства семьи, что ограничивало объемы производства. Позже, благодаря поддержке волонтерского центра «Добрые сердца», удалось наладить поставки необходимых ингредиентов — овощей, мяса и круп.
«Сейчас с помощью того, что собрали люди, мы уже вместе с семьей делаем эти каши», — рассказал Айназ Касимханов.
Особое внимание уделяется не только вкусу, но и сохранности продуктов. Для доставки на передовую используется термоупаковка: после фасовки кашу герметично запаивают специальным оборудованием, а затем доводят до готовности в автоклаве.
Это позволяет сохранить свежесть и качество блюд до момента их передачи военнослужащим.
В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.
«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.
Материал подготовлен при участии Надежды Багаутдиновой.