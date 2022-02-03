Dомашний приглашает на серию премьер «Сказочные мелодрамы» с 7 февраля

Наполните свое настроение волшебной романтикой, погрузитесь в сказку вместе с линейкой романтических премьер «Сказочные мелодрамы» с 7 февраля по будням в 19.00 на канале Dомашний!

Открывает линейку премьер 7 февраля мелодрама «Чужие дети», где главные роли сыграли Алина Ланина и Александр Пашков.

В семье Дарьи все хорошо: любимый человек, сын, новые планы. Но внезапно ее муж ввязывается в аферу в надежде получить быстрый заработок. И это приводит к полному разорению, теперь на нем висят непомерные долги. Подруга Дарьи Маша предлагает легкий путь получения денег. В семье Бориса тоже проблемы: его жена-актриса не может забеременеть. Маша уговаривает жену Бориса взять суррогатную мать, а точнее сразу двух матерей — вдруг у одной не получится. Но беременеют сразу обе.

8 февраля зрительницы смогут посмотреть мелодраму «Компаньонка». В главных ролях — Екатерина Варченко и Дмитрий Сова.

Лиза — фотограф. На выставке она знакомится с Олегом Орловым и соглашается стать компаньонкой для его больной дочери. Не сразу, но Лизе удается подружиться с капризной девочкой. Саша Орлова напоминает Лизе погибшую младшую сестру.

Затем Лиза узнает, что Саше снятся кошмары. По ночам к ней приходит покойная мама и зовет девочку с собой. Поэтому Саша верит, что скоро умрет. Ни папа, ни мачеха Саши Кристина не придают значения видениям девочки. Но однажды ночью в доме Орловых Лиза сама сталкивается с «призраком». Теперь она должна узнать, кто пугает Сашу и какая опасность грозит девочке в этом доме.

9 февраля состоится телепремьера мелодрамы «Треугольник судьбы». В главных ролях Любава Грешнова и Влад Никитюк.

Начинающий юрист Тимур одержим идеей вывести на чистую воду мощную «квартирную мафию», которая обездолила десятки семей, лишив их дома. Тимур не подозревает, что путь, на который он встал, заставит его потерять семью, стать посмешищем и столкнуться с мучительным выбором.

В продолжение линейки премьер 10 февраля состоится показ 4-серийной остросюжетной мелодрамы «Двойная спираль». В главных ролях Яна Чигир и Прохор Дубравин.

Следователь СК Яна Нестеренко на хорошем счету у начальства и счастлива в браке. Единственное, что омрачает ее жизнь, — это отсутствие детей. Яна отправляется в Озерск — город детства, в котором не была двадцать лет — чтобы помочь в расследовании убийства молодой девушки, дочери своей подруги детства.

Параллельно с расследованием Яна вспоминает причины, по которым ей пришлось уехать из Озерска — будучи 16-летней школьницей, она забеременела от своего учителя Алексея Пахомова. Узнав про беременность, мать увезла дочь из Озерска, а после родов сообщила, что ребенок не выжил.

Спустя двадцать лет Яна узнает, что мать ей соврала: ребенок жив, более того — Алексей с женой усыновили мальчика и воспитали.

Яна и Алексей стремительно сближаются, они понимают, что все годы хранили любовь друг к другу. Улики в расследовании приводят Яну к их с Алексеем сыну. Сергея Пахомова задерживают…

И завершает неделю премьер 11 февраля мелодрама «Наша доктор». Главные роли исполнили Анна Тараторкина и Данила Дунаев.

Мария Лукаш, дочь профессора медицины, талантливый кардиохирург, проводит неудачную операцию 9-летней Майе Громовой. Девочка впадает в кому, а Марию отстраняют от операций и от участия в реабилитации Майи. Стараниями Полины Маевской, предприимчивой невесты профессора Лукаша, Мария ссорится с отцом и увольняется из его клиники, чтобы потом устроиться в обычную детскую поликлинику участковым врачом. Марии, которую юные пациенты с симпатией называют «наша доктор», предстоит помочь многим людям, разобраться в причинах неудачной операции, пережить разочарование в близком человеке и найти свое личное счастье.