Dомашний приглашает на премьеру турецкой драмы «Яркое пламя»

Фото: пресс-служба АО «Новый канал»

На телеканале Dомашний 9 сентября в 19:00 состоится премьера новой культовой турецкой драмы «Яркое пламя». Главные роли исполнили Демет Эвгар, Хазар Эргючлю и Дилан Чичек Дениз.

История трех совершенно разных женщин — Джемре, Руи и Чичек, жизнь которых навсегда изменил страшный пожар, возникший во время светского приема. Джемре была замужем за влиятельным политиком, но никто даже не подозревал, что за внешним благородством скрывался настоящий монстр, который издевался над женой. Богатая наследница Руя была счастлива, влюблена и собиралась замуж, трудности обходили ее стороной. Горничная и ее близкая подруга Чичек тоже готовилась к свадьбе и собиралась переехать с любимым в большой дом на море. Для каждой из них трагедия стала возможностью начать жизнь с чистого листа и переосмыслить свою жизнь, добиться справедливости и найти настоящую любовь.

Фото: пресс-служба АО «Новый канал»



Джемре Каябейли — замужняя женщина из высшего общества

Муж держит Джемре за душевнобольную, периодически отправляет ее «лечиться» в психиатрическую клинику, а дома кормит таблетками. Джемре вынуждена подстраиваться под требования мужа из-за маленькой дочери. Обращаться в полицию бесполезно — Челеби влиятельный политик и за долгие годы службы народу заслужил их преданность. Но слушаясь и повинуясь, она втайне планирует забрать дочь и сбежать от тирана. Отправившись на благотворительный вечер, Джемре вскоре покидает мероприятие, что и спасает ее от пожара, который сыграл ей на руку — она решает инсценировать свою смерть.

Фото: пресс-служба АО «Новый канал»

Руя Йылдырымлар — кузина Джемре, девушка из богатой семьи

Руя всегда жила ни в чем не нуждаясь — обеспеченный отец давал ей все, чего она только пожелает. Из-за этого девушка не знает о настоящих трудностях жизни. Несмотря на то, что ее баловали с самого детства, Руя — добрый, чувствительный и дружелюбный человек. Она не похожа на людей из своего круга, в ней нет того, что привыкли видеть в привилегированном обществе. Вместе с любимым Искендером, молодым человеком, достойным ее по статусу, Руя отправляется на бал, предвкушая море удовольствий. Девушка оказывается в самом эпицентре возгорания и чудом выживает. Ей предстоит пережить смертельный страх, увидеть то, как самые близкие могут отвернуться в самый нужный момент. Это по-настоящему ломает ее душу, но дает шанс на начало новой жизни.

Фото: пресс-служба АО «Новый канал»

Чичек Горгюлю — прислуга в доме Руи и ее близкая подруга

Чичек — сирота, рано потерявшая родителей. Ей не посчастливилось увидеть от жизни особых радостей, но она получила компенсацию за все испытания — Чичек выросла в богатом доме рядом с дочерью хозяев. Она привязалась к Руе, и та ответила ей взаимностью. Но несмотря на их дружбу, Чичек все же понимает, что не сравнится с подругой и соблюдает субординацию. Девушка состоит в отношениях с водителем своих работодателей и уже приняла его предложение выйти замуж. Чичек оказывается на мероприятии по приглашению подруги. Являясь одной из первых, кто узнал о пожаре, она пытается предупредить гостей, но пламя оказывается быстрее. Чичек отчаянно пыталась спасти Рую, но сама оказалась жертвой огня, который забрал ее красоту.

Производство: Ay Yapim

Продюсер: Керем Чатай

Автор сценария: Бурджу Гёргюн Топташ

Режиссёр-постановщик: Ахмет Катыксыз

Оператор-постановщик: Гокхан Атильмис

Композитор: Тойгар Ишыклы

В ролях: Демет Эвгар, Дилан Чичек Дениз, Хазар Эргючлю, Джихангир Джейхан, Беркай Атеш, Топрак Джан Адигюзель, Джем Бендер, Фатих Четинташ, Рюзгар Дириджанли, Беркер Гювен, Эргун Метин, Зюхал Олджай, Секван Серинкая, Нурхан Озенен, Тайфун Эраслан, Веда Юртсевер Ипек, Айбике Туран, Сахра Шаш, Али Бахадир Бахар, Бора Дженгиз, Каан Шенер, Арин Кушаксизоглу, Ботан Аслан, Атаберк Урал, Кайра Орта, Туана Гизем Узунлар, Кадрие Четинкая и другие.

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