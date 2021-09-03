Премьерные мелодрамы линейки «Лав Сторис» с 6 сентября снова на Dомашнем

С 6 сентября Dомашний открывает новый сезон линейкой премьерных 4-серийных мелодрам собственного производства «Лав Сторис». По будням в 19.00 только самые яркие истории любви, только самые оригинальные сюжеты, только самые жаркие страсти.

Первая неделя премьер открывается 6 сентября романтической мелодрамой «Мой милый найденыш». В главных ролях — Юлия Кокрятская, Кирилл Кузнецов и Инга Оболдина. Главная героиня Вера, потеряв работу, решила стать водителем такси. Однажды в ее машине оказывается новорожденный ребенок, и найти, чей он, полиция не может. Вера начинает искать родителей самостоятельно, и каждая зацепка приносит еще больше вопросов.

Производство: Киевтелефильм

Продюсеры: Валентин Опалев, Павел Карван

Количество серий: 4

Хронометраж: 48 минут

Режиссер-постановщик: Александр Мохов

Оператор-постановщик: Андрей Шкир

Автор сценария: Александр Рыжов

Художник-постановщик: Виталий Шаматиенко

В ролях: Юлия Кокрятская, Инга Оболдина, Кирилл Кузнецов, Марина Митрофанова, Михаил Гаврилов, Римма Тышкевич, Валентин Томусяк, Галина Святая, Дамир Сухов.

7 сентября в линейке премьер — мелодрама «Все равно тебя дождусь». Главные роли в картине исполнили Дарья Егорова и Дмитрий Белякин.

Ирина работает на почте, не зацикливается на материальных благах, ведь у нее есть любимый муж Денис, бывший моряк, а ныне заводской механик. Климат в семье следовало бы назвать идеальным, если бы не одно «но»: у Ирины не получается забеременеть. Денис расстроен, но говорит, что на их отношения это никак не повлияет. Однако Ирина полна опасений, а завистники уже распространяют слухи о романе Дениса с коллегой по работе Тамарой.

Тяжело заболела мать Ирины, врачи отводят ей считанные недели, если не организовать лечение в зарубежной клинике. Это стоит немалых денег, которых в семье просто нет. Ирина разрывается между мужем и больной матерью, и здесь в ее жизни появляется еще один персонаж — мрачный егерь, знахарь-травник. Он утверждает, что может помочь Зинаиде бороться с болезнью, но за это Ирина должна предоставить ему одну важную услугу.

Производство: Армада Филзм Продакшн

Продюсеры: Валентин Опалев, Павел Карван

Количество серий: 4

Хронометраж: 48 минут

Режиссер-постановщик: Александр Пархоменко

Оператор-постановщик: Антон Печатнов

Автор сценария: Александр Рыжов

Художник-постановщик: Владлена Ищенко

В ролях: Дарья Егорова, Дмитрий Белякин, Николай Козак, Валерия Вычужанина, Оксана Воронина, Евфросиния Мельник, Валентина Вовченко, Ольга Оноприюк, Ирина Бибик, Олеся Островская, Сергей Гутько, Алексей Дзюбинский, Вячеслав Стасенко, Андрей Дебрин

8 сентября зрительницы смогут посмотреть картину «Семейный портрет», главные роли в которой исполнили Петр Рыков, Дарья Легейда, Анастасия Иванова и Артур Логай.

Два брата Артем и Федор разошлись по жизни — Артем уехал в столицу и стал правой рукой крупного бизнесмена, а Федор остался в родном городе и работал в автосервисе. Когда с отцом случилось несчастье, Федор попросил помощи у успешного брата, но тот выставил условие: чтобы получить деньги, Федор должен похитить новорожденную внучку босса Артема. Однако план дал сбой, и это стало началом долгой вражды между братьями, которых связала криминальная тайна.

Что пошло не так? Удастся ли братьям помириться? Какую тайну скрывает Федор?

Производство: Фильмстрим, Vileton films

Продюсеры: Виталий Сиренко, Вадим Жук

Количество серий: 4

Хронометраж: 48 минут

Режиссер-постановщик: Николай Михайлов

Оператор-постановщик: Анатолий Сахно

Автор сценария: Виктория Евсеева

Художник-постановщик: Александр Заславский

В ролях: Пётр Рыков, Артур Логай, Анастасия Иванова (II), Дарья Легейда, Александр Крыжановский, Лариса Руснак, Юрий Гребельник, Георгий Хостикоев, Наталия Васько, Полина Носыхина, Анна Иванов.



9 сентября линейка премьер продолжится историей «Время уходить, время возвращаться». В главных ролях — Наталья Высочанская и Прохор Дубравин.

Успешный модельер Татьяна вынуждена уехать из родного города в столицу, спасаясь от домогательств мужа родной сестры. Столкнувшись с интригами столичной жизни, Татьяна уже была готова опустить руки, когда вдруг встретила мужчину, ради нее готового на все, — Илью. У него свой бизнес, он предлагает Татьяне руку и сердце, но все обстоятельства против их любви. Татьяне приходится посвятить все время попавшей в реанимацию дочери, а Илье — спасать фабрику, где совершен поджог.

Кто пытается разлучить Татьяну и Илью? Что скрывает от Татьяны дочь? Смогут ли влюбленные быть вместе и обрести выстраданное счастье?

Производство: Арт Территория, Три-Я-Да Продакшн

Продюсеры: Игорь Волков, Сергей Баранов, Сергей Кравец, Татьяна Носенко

Количество серий: 4

Хронометраж: 48 минут

Режиссер-постановщик: Дмитрий Лактионов

Оператор-постановщик: Дмитрий Гаврилюк

Автор сценария: Елена Арбузова, Анна Арбузова, Евгений Арбузов, Дмитрий Лактионов

Художник-постановщик: Мария Чупайленко

В ролях: Наталья Высочанская, Прохор Дубравин, Мария Смолякова, Евгений Чуницкий, Вячеслав Хостикоев, Юрий Высоцкий, Юлия Чепурко, Александр Форманчук, Анна Гарнык, Тамара Антропова, Азалия Ткачук, Максим Боряк, Вероника Дюпина, Виктор Кошевенко, Алла Соколова.

Завершается первая неделя премьерной линейки «Лав Сторис» 10 сентября романтической мелодрамой «Сильная женщина». В главной роли — Светлана Смирнова-Марцинкевич.

Ее героиня Женя пыталась спасти семью, простив мужу измену. Все ради счастья ребенка. Но вот Женя узнает, что муж снова ей изменил, да еще и попал в тюрьму по обвинению в убийстве. Женя решает сначала вытащить супруга из камеры, а потом уже решать, разводиться или нет.

Изменил ли муж Жене или ее подозрения напрасны? Убил ли он или его подставили? Как распутать клубок интриг, если ты слабая женщина? Сможет ли Женя стать сильной и узнать всю правду?

Производство: Армада Филмз Продакшн

Продюсер: Валентин Опалев

Количество серий: 4

Хронометраж: 48 минут

Режиссер-постановщик: Евгений Сологалов

Оператор-постановщик: Роман Нижник

Автор сценария: Елена Левина

Художник-постановщик: Артем Карван

В ролях: Светлана Смирнова-Марцинкевич, Александр Константинов, Анна Попова, Станислав Тикунов, Елена Дудич, Ирина Малыгина, Анна Расстальная, Евгений Колораш, Максим Боряк, Юлия Гапчук, Вадим Кононов, Игорь Рода, Эдуард Джафаров, Константин Стоянчев, Людмила Смородина