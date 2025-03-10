Dомашний отметит свое 20-летие в Казани

Фото: АО «Новый канал»

В марте главный женский празднует свое 20-летие. К своему юбилею телеканал Dомашний подготовил сюрприз для зрительниц в Казани.

У жительниц города появился шанс стать частью комьюнити Dомашнего. В одном из ТРЦ города команда телеканала установила праздничную инсталляцию в виде большого торта – отличное место для ярких фото! 7 и 8 марта телеканал провел акцию: элегантные промоутеры дарили девушкам фирменные календари с актерами популярных сериалов Dомашнего и промокод на 1 месяц бесплатной подписки на сайт канала.

Кстати, календарь – это традиционный спецпроект канала. Главная идея – «игра» в мужской кастинг, где каждая девушка выберет своего принца. Вдохновением для календаря стала атмосфера романтики и красок: яркие шары, аппетитные торты и роскошные букеты – все, что так любят женщины. А самая главная «фишка» – артисты, которые предстают в шутливом амплуа идеальных красавцев и искренне хотят вызывать улыбку у зрительниц. Новый год у Dомашнего начинается в марте: 6 марта 2005 года канал начал свое вещание. Именно поэтому и календарь ведется с марта по март.

Фото: АО «Новый канал»

Адрес проведения акции: ТРЦ МЕГА, пр-т. Победы, 141

О Dомашнем: Все началось в 2005 году, тогда Dомашний выглядел смелым экспериментом и стал первым телеканалом, который полностью отвечал интересам своей аудитории – женщин. Это было «полезное, познавательное» телевидение. Домашняя энциклопедия, тележурнал. За 20 лет поменялось многое: во-первых, зрительницы стали более самостоятельными и решительными, соответственно, и героини Домашнего превратились из Золушек в женщин с активной жизненной позицией, не боящихся взять ответственность за себя и своих близких, изменить свою жизнь к лучшему, при этом они остаются сторонницами традиционных семейных ценностей. Подробнее – на праздничной странице канала Dомашний.

Реклама. АО «Новый канал».