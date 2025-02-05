Домашние животные и вставная челюсть: в казанском метро рассказали, что теряли пассажиры

Самыми необычными потерями пассажиров казанского метрополитена в 2024 году оказались стоматологическая челюсть, мужские ботинки и домашние животные. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».

В общей сложности за год пассажиры забыли в метро около 2 тыс. вещей, причем 75% из них были в итоге возвращены владельцам. За январь 2025 года сотрудникам метро сообщили о 186 находках.



Наиболее часто в вагонах оставляют телефоны, документы, банковские карты, серьги, ключи, сумки, рюкзаки, зарядки и сезонные аксессуары – зонты, головные уборы, перчатки, шарфы. Ситуация в Казани не отличается от других городов, где есть метро, но в разные годы среди забытых вещей лидируют те или иные предметы, отметили на предприятии.

В МУП «Метроэлектротранс» напомнили, что после обнаружения забытого предмета следует сразу обратиться к дежурному по станции и передать сотруднику полиции или инспектору по досмотру потерянную вещь.



Сообщать о пропаже необходимо по телефону горячей линии: 8 (843) 533-70-61. Если пассажир обращается оперативно, в 80–90% случаев вещь удается найти, добавили на предприятии.