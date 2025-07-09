В Госдуме объяснили, почему в России нет закона о домашнем насилии

Депутат Госдумы Ксения Горячева в разговоре с «NEWS.ru» рассказала, что закон о противодействии домашнему насилию в России до сих пор не принят из-за общественного резонанса и многочисленных споров вокруг этой темы. По ее словам, часть общества воспринимает инициативу как вмешательство в частную жизнь, а кто-то – как идеологическое давление.

«Эта тема вызывает страх и споры. Одни говорят – это нарушение границ семьи, другие – что это пропаганда. А в это время реальным людям ломают жизни», – подчеркнула парламентарий.

Горячева отметила, что создать по-настоящему эффективный законопроект непросто: он должен быть многоуровневым, задействовать различные сферы и потребовать участия сразу нескольких профильных ведомств. По ее словам, подготовка такого документа может занять годы.

Ранее депутат сообщила, что работает над поправками к Уголовному кодексу, которые позволят возбуждать уголовные дела по фактам причинения легкого вреда здоровью без заявления от пострадавшего, если тот находится в зависимости от обидчика. Инициатива затрагивает случаи материальной, бытовой или психологической зависимости и предполагает изменения в части 2 статьи 115 УК РФ.