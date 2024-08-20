Дома участников СВО в Нижнекамске украсили флагами России

В четверг, 22 августа, вся страна будет отмечать День государственного флага. В честь этого события в Нижнекамске, над подъездами и балконами домов военнослужащих, принимающих участие в спецоперации, установили российские флаги – в знак гордости за наших защитников и в память о тех, кто уже отдал свою жизнь за Родину, пишет «НТР 24».

Боец с позывным Кама отметил, что акция патриотична и важна. «Хотелось бы выразить благодарность от всех бойцов, кто находится на линии соприкосновения, огромное спасибо, что нас помнят», — сказал он.

Председатель СТОС микрорайонов № 6, 7, 8 Лариса Орлова рассказала, что акция «Флаг герою» была организована по инициативе депутата Государственной думы Айдара Метшина. «Мы с удовольствием откликнулись и приняли участие в этой акции», — добавила она.

Жительница дома по проспекту Химиков, 72г Любовь Новикова поделилась своими эмоциями: «У меня слезы радости и гордости, что это хорошо придумали. Пусть люди и дети знают. Сегодня мы тут собрались — молодые ребята спрашивают: 'А что такое?'. Приходится объяснять, они говорят: 'Ну надо же, да, это надо, флаги — это гордость, теперь уже будешь знать».

Ее внук с детства мечтал стать десантником и, повзрослев, с твердым намерением служить в ВДВ пришел в военкомат. После службы в Омске и Туле, в 2015 году он оказался на Украине. Вернувшись, создал семью, но лозунг «Никто, кроме нас» остался с ним на всю жизнь. В этом году он подписал контракт, чтобы отправиться в зону спецоперации. Недавно, вернувшись в отпуск, он увидел над подъездом российский триколор — знак, что здесь проживает один из защитников.

Бело-сине-красный флаг стал символом единого, сильного и могущественного государства, наших побед и свершений. В зоне спецоперации бойцы устанавливают российский триколор на освобожденных территориях в знак памяти о предках, боровшихся с фашизмом. В настоящее время 140 бойцов, прописанных на улицах 50 лет Октября, Гагарина, Спортивная, Менделеева, а также проспектах Химиков и Вахитова, продолжают отстаивать интересы государства. Их родственники встретили патриотическую акцию с особой радостью.

Водружение флагов продолжается. Российский триколор и после 22 августа будет развеваться над подъездами и балконами, напоминая о подвигах земляков, что берегут наш покой.