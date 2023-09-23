В Советском районе Казани отключили воду из-за аварии на водопроводе по ул.Родины

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Несколько домов в Советском районе Казани остались без воды из-за прорыва на водопроводе по ул.Родины. Об этом сообщает МУП «Водоканал».

С 9.35 сегодняшнего дня водоснабжение отключено в домах и административных зданиях №181, 183 по ул.Аделя Кутуя, №11а, 31а, б, в по ул.Р.Зорге, №24а, б, г, е, 26д (детский сад), №33а, б, в, 21 по ул.Родины.

В МУП объяснили, что из-за большой глубины залегания водопровода и его расположения под теплотрассой устранить аварию локально не удалось. Ориентировочно работы завершатся к 7 утра 24 сентября

«При возникновении аварии МУП „Водоканал“, согласно п.1 ст.21 Федерального закона № 416 „О водоснабжении и водоотведении“, имеет право отключить участок водопровода без предварительного оповещения абонентов», — заявили на предприятии.

Для жителей отключённых домов направлена автоцистерна с водой.