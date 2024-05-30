Дом купца Вениаминова в Казани попадет в реестр объектов культурного наследия

«Холодные службы дома купца Н.М. Вениаминова» решили включить в реестр объектов культурного наследия (ОКН) народов России. Напомним, данное здание расположено в Вахитовском районе Казани на улице Япеева, 17. Сейчас приказ комитета РТ по охране ОКН находится на антикоррупционной экспертизе.

Дом, о котором идет речь, стоит в глубине двора купца Вениаминова. Это разновысотное трехчастное здание из красного кирпича. Рядом с ним находится и главный дом, возведенный в середине XIX века.

Фото: © скрин с документации

Приказ комитета будет находиться на экспертизе до 5 июня. Если его примут, то власти утвердят границы объекта и возьмут его под охрану.

Напомним, в 2020-м дом купца Н. М. Вениаминова продавали за 45 млн рублей. В эту стоимость включили как само здание площадью 607 «квадратов» с подведенными коммуникациями, так и участок размером почти 12 соток. Продавал этот объект один из банков Казани.

Согласно историческим справкам, этот дом в середине XIX века принадлежал купцу 3-й гильдии Николаю Вениаминову — крупному меценату и благодетелю Кизического монастыря. Его построили в 1849-м. Потом с 1891 года и до 1917-го он принадлежал дворянину Бутягину. Потом «хоромы» национализировали и там были «коммуналки».

В 90-е жильцов этого дома расселили по программе ликвидации ветхого жилья. С 2004-го здание пустовало. В 2017 году историко-культурная экспертиза показала, что памятник имеет ценность, а в 2018-м дом признали объектом культурного наследия муниципального значения.