Дома и соцобъекты Казани почти на 100% готовы к пуску тепла

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Практически все дома и соцобъекты Казани готовы к пуску тепла. Об этом стало известно на совещании в рамках еженедельного штаба по подготовке к зиме в исполкоме столицы РТ.

Так, к началу отопительного сезона на 100% готовы 853 посещаемых объекта социальной сферы, в том числе школы, детсады и больницы. Как отметили в пресс-службе мэрии, теплоснабжающие организации готовы приступить к подаче тепла в случае понижения температур.

Кроме того, завершена подготовка во всех 433 многоквартирных домах с индивидуальными системами отопления. Чуть ниже — 99,5 — процент готовности по домам с центральным отоплением. Чтобы пустить в них тепло раньше начала отопительного сезона, должно быть принято коллективное решение, а обращение направлено в управляющую компанию либо ТСЖ.