Дом XIX века в Актаныше признают объектом культурного наследия

Скриншот документации / Комитет РТ по охране объектов культурного наследия

В Актанышском районе признают объектом культурного наследия Дом купца Мухитова, построенный в конце XIX века. Экспертиза признала это решение обоснованным, сообщает Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия.

Как следует из исторической справки, прямоугольное двухэтажное кирпичное здание было жилым и принадлежало купцу Шагаилю Мухитову, а позднее его сыну. Оно расположено с отступом от застройки и принадлежит к стилю традиционных домов татарского купечества. Карл Фукс характеризовал такие постройки, как «высокие заборы, глухие ворота, дом находится в глубине двора за плотной бревенчатой стеной».

В северной части к основному зданию прилегает дощатый пристрой сеней с односкатной крышей. Внутри него расположена лестница, ведущая на второй этаж. Окна в сенях украшены наличниками с пропильной резьбой.

Вход в помещения первого этажа расположен со стороны главного фасада, украшенного кессонированными лопатками. Окна здесь обрамлены рамочными наличниками с криволинейными щипцовыми сандриками в виде стилизованных кокошников. Боковые фасады декорированы по образцу главного.

Отмечается, что в советские годы здание было отдано под сберегательный банк, а затем — под «Дом ветеранов войны и труда».

Отмечается, что до настоящего времени в доме проводился ремонт кровли. Кроме того, были утрачены оригинальные дощатые сени — на их месте сейчас располагается каменная пристройка с металлической лестницей.

Здание находится в частной собственности.

Обоснованность включения в реестр объектов культурного наследия подтверждена наличием у объекта исторической, архитектурно-градостроительной и культурологической ценности.