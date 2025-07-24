Дом ветерана в Лисичанске отремонтировали при поддержке Татарстана

Валентина Илларионовна Пасечная

Фото: аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

В Лисичанске завершён ремонт дома Валентины Пасечной — ветерана Великой Отечественной войны и узницы концлагеря. Работы проведены при поддержке Республики Татарстан и с участием проекта «Приют человека» в рамках шефской помощи городу. Ход восстановления курировал вице-премьер РТ Фаниль Аглиуллин.

Фото: © аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

«В первую очередь нашими строителями была приведена в порядок прилегающая территория: расчищен двор, вырублены заросли, обрезаны старые ветки.

Был обновлен забор, отреставрированы повреждённые осколками ворота и восстановлена калитка. Также были проведены работы по укреплению фундамента – в нем заделаны крупные трещины.

Мы постарались сделать так, чтобы участок Валентины Илларионовны стал ухоженным и удобным для жизни», – рассказал Аглиуллин.

Фото: © аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

Валентина Илларионова поблагодарила руководство Татарстана и всех, кто помог с ремонтом дома.

«Никогда не думала, что на старости лет будет такая забота. Сама бы я уже ничего не сделала – и с огородом не справиться.

А строители – молодцы. Всё сделали добросовестно, с душой. Особенно Андрей – замечательный человек.

Соседи хвалят мой забор и палисадник, говорят, красиво стало. Спасибо вам всем от всего сердца», – поделилась ветеран Великой Отечественной войны.

Поддержка ветеранов – часть комплексной работы Татарстана в Лисичанске.