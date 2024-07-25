Дом Валтреста у театра Камала в Казани стал памятником истории и культуры

Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

В Казани дом Валтреста «Татваленок», расположенный на пересечении улиц Татарстан и Шигабутдина Марджани, признан объектом культурного наследия регионального значения. Документ с результатами экспертизы размещен на сайте Комитета РТ по охране объектов культурного наследия.

«<...> объект обладает необходимыми ценностными характеристиками и подлежит к включению в реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ как объект культурного наследия (памятник истории и культуры) регионального значения», — сказано в документах.

Прежде на этом месте располагалась православная церковь Четырех Евангелистов — ее построили в 1769 году, но в советский период было принято решение ее снести. Храм был полностью демонтирован в 1938 году.

Новое жилое здание было возведено по проекту известных казанских архитекторов — С.С. Копца и В.А. Дубровина. Заказала проект самая крупная в СССР валяльно-фетровая фабрика им. секретаря Татарского обкома ВКП(б) М.О. Разумова, которая начала работать в Казани в 1932 году. В доме 63 квартиры, которые предназначались для стахановцев и специалистов предприятия. Организация действует по сей день и выпускает изделия из войлока.

Указанный тип новых жилых домов являлся новационным для того времени, в народе подобные монументальные дома стали именоваться «сталинками».

«Дом Валтреста без преувеличения уникален для Казани. Нижний этаж здания — дуговой с крыльями-вставками, решен как цоколь, несущий колоссальный ордер декоративных коринфских колонн, объединяющих три этажа. Выше колонны продолжены пилястрами, завершенными выступающими раскреповками в карнизе 5-го этажа. Интервалы на 3-м и 4-м этажах заполнены балконами», — отмечается в документах комитета.